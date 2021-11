SPÖ trauert um Otto Pendl: „Engagierter Sozialdemokrat mit Handschlagqualität, der sich immer für die Menschen eingesetzt hat“

SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch: „Mit Otto Pendl verlieren wir unermüdlichen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit“

Wien (OTS/SK) - Die Sozialdemokratie trauert um den langjährigen Nationalratsabgeordneten, Bürgermeister und geschäftsführenden Vizepräsidenten des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Otto Pendl, der heute, Mittwoch, im Alter von 70 Jahren verstorben ist. „Mit Otto Pendl verlieren wir einen engagierten Sozialdemokraten, der sich in allen seinen Funktionen immer für die Interessen und Anliegen der Menschen eingesetzt hat“, betonte SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist tief betroffen über den Tod von Otto Pendl: „Otto Pendl war ein großer Sozialdemokrat, den Sachverstand, Handschlagqualität und Lösungskompetenz ausgezeichnet haben. Otto Pendl hat eindrucksvoll gezeigt, wieviel man für die Menschen und für Österreich erreichen kann, wenn man das Gemeinsame vor das Trennende stellt“, so Deutsch in Würdigung des politischen Wirkens von Otto Pendl, der auch Träger der Viktor-Adler-Plakette war. „Mit Otto Pendl verlieren wir einen unermüdlichen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit, der sich mit seiner Arbeit und seinem großen Engagement weit über die Parteigrenzen hinaus Anerkennung und Respekt erworben hat. Als langjähriger Nationalratsabgeordneter, Sicherheitssprecher, Vorsitzender der Parlamentarischen Bundesheerkommission und Bürgermeister hat Otto Pendl enorm Wichtiges für Österreich, die Menschen und die Sozialdemokratie geleistet. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen, Freund*innen und Wegbegleiter*innen von Otto Pendl“, so Rendi-Wagner und Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

