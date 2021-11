AVISO 13.11.: Bürgermeister Ludwig illuminiert Wiener Weihnachtsbaum

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, 13. November, beginnt um 17.30 Uhr offiziell die Vorweihnachtszeit in der Stadt. Dann wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums am Rathausplatz vornehmen.

Seit 1959 schenken die Bundesländer und Südtirol den Wienerinnen und Wienern einen Baum für die Weihnachtszeit. Dieses Jahr kommt der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz aus einem Wald aus der Gemeinde Wiesen im Burgenland. Mit dem Baum für Wien feiert das Burgenland auch 100 Jahre als Bundesland.

Die 30 Meter hohe und rund 130 Jahre alte Fichte wurde am 29. Oktober im Bezirk Mattersburg gefällt und für den Transport nach Wien vorbereitet. Am 3. November wurde der Baum dann am Rathausplatz aufgestellt (Die Rathauskorrespondenz hat berichtet). Für die Illuminierung am Samstag wurde der Baum von den Stadtgärtner*innen der MA 42 mit mehr als 1.000 LED-Lichtern geschmückt.

