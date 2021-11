"Kharkiv School of Photography: Sowjetische Zensur für neue Ästhetik"

Ein Online-Archiv spätsowjetischer und postsowjetischer Fotografie mit Forschungsmaterialien und Fotogeschichten geht an die Öffentlichkeit

Willkommen bei der Online-Ressource ksp.ui.org.ua "Kharkiv School of Photography: Sowjet Censorship to New Aesthetics", die im Rahmen des Programms des Ukrainischen Instituts #UkraineEverywhere erstellt wurde. Es ist das größte Online-Archiv der bekanntesten ukrainischen Fotobewegung - der Charkiw School of Photography. Die Website enthält eine Auswahl von mehr als 2.000 Fotos, 28 Künstlerprofilen und mehreren Kunstgruppen sowie Fotostudien im beliebten Social-Media-Format „Stories“ und Essays von Forschern.

Die Kharkiv School of Photography (KSP) ist eine experimentelle nonkonformistische Kunstbewegung, die Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre in Charkiw, einer Stadt in der Ostukraine, entstand. Die Gemeinschaft der Fotografen schuf eine neue Bildsprache, die sich den offiziellen sowjetischen Kanonen widersetzte und eine Fotochronik hinterließ, die verschiedene Aspekte des (post-)sowjetischen Lebens ironisch dokumentiert und reflektiert. Die KSP-Künstler schufen eine ästhetische Alternative in einer Realität, die Alternativen nicht willkommen hieß und nutzten die spätsowjetische Realität als Gegenstand ihrer künstlerischen Praktiken.

Der prominenteste Künstler dieser Bewegung ist Boris (Bob) Mikhailov, ein weltbekannter Fotograf, der als einziger aus dem postsowjetischen Raum mit dem Hasselblad-Preis ausgezeichnet wurde. Mikhailov, der seit Ende der 1990er Jahre in Berlin lebt, gilt als einer der ersten Medienkünstler.

„Wir haben das Programm Ukraine Everywhere ins Leben gerufen, um über die ikonischen Phänomene und Figuren der ukrainischen Kunst zu erzählen, die die ganze Welt ansprechen. Die vom Projekt ksp.ui.org.ua aufgeworfene Neudefinition der Kategorien „schön“ und „sozialverträglich“ und insbesondere die Rolle der Kunst bei der Überwindung des totalitären Denkens sind heute nicht weniger aktuell als vor 50 Jahren“, sagt Olexandr Wynogradow, Leiter der Abteilung Bildende Künste des Ukrainischen Instituts.

Der postsowjetische Betrachter ist nicht immer bereit, die krasse Bildsprache dieser Schule, ihre unverblümte Kühnheit und die Probleme, die sie aufwirft (das Leben der Obdachlosen, unverblümte männliche Körperlichkeit, verfallende postsowjetische Krankenhäuser usw.) zu akzeptieren. Die Schule entwickelt das Konzept des visuellen „Schlags“, das in den 1930er Jahren von deutschen und sowjetischen Meistern der bildenden Kunst konzipiert wurde. Forscher sahen in diesem Merkmal der Charkiw-Fotografie oft die Wiederbelebung der Ästhetik des Dadaismus.

Der Betrachter der Fotografen aus Charkiw erfährt nicht nur etwas über die künstlerischen Prozesse, sondern auch, wie sich das urbane Umfeld in der Ukraine im letzten halben Jahrhundert entwickelt hat – vom kulturellen Raum zum alltäglichen Leben; wie sich der Kanon der Schönheit und die Interpretation der Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepte veränderten; warum der Körper auch in der modernen Ukraine eine Metapher für die Grenzen von Individualität und Persönlichkeit ist, ein Auslöser der "öffentlichen Moral". Die nonkonformistischen Künstler existierten unter der strengen Kontrolle des sowjetischen Systems, aber sie schafften es, sich trotz des Eisernen Vorhangs zu winden und Kontakt zu europäischen Kunstbewegungen herzustellen.

Das Ukrainische Institut ist eine öffentliche Einrichtung, die dem Außenministerium der Ukraine angegliedert ist. Seine Mission ist es, die internationale Stellung der Ukraine durch die Mittel der Kulturdiplomatie zu stärken.

