CX boomt - neue Mitglieder im Management bei B4B Solutions.

Der Customer Experience Experte holt mit Matthias Götz einen Top-Manager an Board.

Corona hat einmal mehr bewiesen, dass die Customer Experience auf dem digitalen Markt ein zentraler Wettbewerbsfaktor ist. Der Schlüssel zum Erfolg sind hier nahtlose End-to-End-Prozesse vom Erstkontakt bis hin zum After-Sales. Wer die SAP Strategie verfolgt, weiß: der Walldorfer Softwarekonzern setzt auf eine dezidierte Cloud-Strategie. Hier ist die B4B Solutions als born-in-the-Cloud Unternehmen bestens aufgestellt. Das B4B-Management hat in den letzten Jahren stark auf Eigenentwicklungen gesetzt und so spannende Own IP Produkte auf den Markt gebracht. Diese erweitern den SAP Standard um zentrale Funktionen und machen die CX-Suite für Unternehmen noch interessanter. Besonders wertvoll erachte ich zudem die enge Zusammenarbeit mit der All for One Group, um die digitale Transformation von Unternehmen ganzheitlich zu begleiten. Matthias Götz, Managing Director B4B Solutions 1/2

Matthias Götz ist ein langjähriger Weggefährte im CX-Geschäft, mit ihm haben wir einen Top-Manager und ausgewiesenen CX-Experten gewonnen. Unsere Kunden und Partner profitieren von unserer Ausrichtung als CX-Full-Service Provider und hier wollen wir gemeinsam weitere Akzente setzen. Achim Beckmann hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, das Profil der B4B Solutions zu schärfen und das Portfolio mit wertvollen Eigenentwicklungen auszubauen. Er hat ein schlagkräftiges Commerce-Team aufgebaut und das Customer Care neu positioniert. Dafür bin ich ihm im Namen des gesamten Teams sehr dankbar. Zuletzt haben wir mit dem Leadership Team verstärkt auf den Ausbau unseres BeraterInnenteams gesetzt, um unseren Kunden vor und nach der Softwareimplementierung als starker, innovativer und strategischer Partner zur Seite zu stehen. Diesen Kurs setzen wir fort, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Matthias und dem gesamten Leadership-Team. Lukas Kerschbaum, Sprecher der Geschäftsführung bei B4B Solutions 2/2

Graz/Wien (OTS) - Das digitale Kundenerlebnis ist aus keiner Unternehmensstrategie mehr wegzudenken. B4B Solutions wächst weiter und begrüßt mit Matthias Götz einen ausgewiesenen CX-Experten als Managing Director, der die Anforderungen und Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen im DACH-Raum bestens kennt. So hat er als langjähriger Geschäftsführer bei maihiro das Unternehmen konsequent weiterentwickelt und zuletzt bei der Akquisition durch Accenture begleitet. In seiner neuen Rolle bei B4B Solutions widmet sich der erfahrene Manager seit dem 1.10. zusammen mit Lukas Kerschbaum um den strategischen Ausbau des CX-Geschäfts und wird das fortschreitende Wachstum der B4B Solutions vorantreiben.

Ein weiterer Wechsel im Management ist per 31.12.2021 geplant: Achim Beckmann, COO bei B4B Solutions verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Nach einer kurzen Übergangsphase setzt sich die Geschäftsführung der B4B Solutions per 01.01.2022 zusammen aus Matthias Götz, Managing Director, Lukas Kerschbaum, Managing Director und Horst Lambauer, CFO.

Das Leadership Team wurde ebenfalls per 1.10. erweitert und umfasst nun Markus Frey, Head of Sales, Service & Marketing, Stephan Zacharias, Head of CX Commerce, Karl Maier, Head of Customer Care und Johannes Preiß, Senior Director Sales.

Matthias Götz zu seiner neuen Rolle: „ Corona hat einmal mehr bewiesen, dass die Customer Experience auf dem digitalen Markt ein zentraler Wettbewerbsfaktor ist. Der Schlüssel zum Erfolg sind hier nahtlose End-to-End-Prozesse vom Erstkontakt bis hin zum After-Sales. Wer die SAP Strategie verfolgt, weiß: der Walldorfer Softwarekonzern setzt auf eine dezidierte Cloud-Strategie. Hier ist die B4B Solutions als born-in-the-Cloud Unternehmen bestens aufgestellt. Das B4B-Management hat in den letzten Jahren stark auf Eigenentwicklungen gesetzt und so spannende Own IP Produkte auf den Markt gebracht. Diese erweitern den SAP Standard um zentrale Funktionen und machen die CX-Suite für Unternehmen noch interessanter. Besonders wertvoll erachte ich zudem die enge Zusammenarbeit mit der All for One Group, um die digitale Transformation von Unternehmen ganzheitlich zu begleiten. “

Für Lukas Kerschbaum, Sprecher der Geschäftsführung, sind die Weichen klar gestellt: „ Matthias Götz ist ein langjähriger Weggefährte im CX-Geschäft, mit ihm haben wir einen Top-Manager und ausgewiesenen CX-Experten gewonnen. Unsere Kunden und Partner profitieren von unserer Ausrichtung als CX-Full-Service Provider und hier wollen wir gemeinsam weitere Akzente setzen. Achim Beckmann hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, das Profil der B4B Solutions zu schärfen und das Portfolio mit wertvollen Eigenentwicklungen auszubauen. Er hat ein schlagkräftiges Commerce-Team aufgebaut und das Customer Care neu positioniert. Dafür bin ich ihm im Namen des gesamten Teams sehr dankbar. Zuletzt haben wir mit dem Leadership Team verstärkt auf den Ausbau unseres BeraterInnenteams gesetzt, um unseren Kunden vor und nach der Softwareimplementierung als starker, innovativer und strategischer Partner zur Seite zu stehen. Diesen Kurs setzen wir fort, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Matthias und dem gesamten Leadership-Team. “

Rückfragen & Kontakt:

B4B Solutions GmbH

Johanna Rainer

Marketing Managerin

+4366488109398

johanna.rainer @ b4b-solutions.com