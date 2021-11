Neue Podcast-Folge: Unconscious Bias - warum Künstliche Intelligenz diskriminieren und Vorurteile verschärfen kann (FOTO)

Potsdam (ots) - KI-Anwendungen sind längst fester Bestandteil unseres Alltags und treffen etwa in der Gesundheitsversorgung, in der Rechtsprechung oder im Recruiting immer mehr Entscheidungen für den Menschen. Doch auch Algorithmen entscheiden nicht immer neutral, obwohl sie Entscheidungsprozesse wertfreier und fairer gestalten sollen. Denn Menschen haben unbewusste Vorurteile, die in die Entwicklung von Algorithmen einfließen.

In einer neuen Folge des Wissenspodcasts Neuland zum Thema "Unconscious Bias - Warum KI-basierte Technologien diskriminieren und Vorurteile verschärfen können" sprechen Professorin Katharina Hölzle, Leiterin des Fachgebiets IT-Entrepreneurship und Frauenbeauftragte des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), und Rea Eldem, Gründerin des Unternehmens IN-VISIBLE BERLIN, mit Moderator Leon Stebe darüber, wie und warum Algorithmen unbewusste Voreingenommenheiten reproduzieren und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um künftig diskriminierende Entscheidungen zu verhindern oder maximal zu minimieren.

"Menschen programmieren ihre Lebenswelt in den Algorithmus und die ist oft sehr homogen. Das, was ich heute sehe, übertrage ich auf die Zukunft und das kann durch die homogene Welt der IT sehr gefährlich werden", betont Professor Katharina Hölzle. Seien Biases erst einmal implementiert, ließen sich diese nur sehr schwer wieder eliminieren.

Die Sensibilisierung der Entwickler für unbewusste Verzerrungen zu Beginn der Entwicklungs- und Design-Phase einer KI-Anwendung sei entscheidend. "Die Aufklärung, wie Algorithmen funktionieren, ist sehr wichtig sowie die frühzeitige Bildungsarbeit über diverse Rollenbilder. Das sollte am besten schon in einem Alter passieren, in dem Voreingenommenheit und Stereotypen noch gar nicht so gefestigt sind", fordert Rea Eldem.

Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mit Experten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Einmal im Monat sprechen sie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen und Herausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen.

