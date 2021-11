Gold bei den Fox Awards für das Leadership-Magazin „Hernsteiner“

Das Fachmagazin des Hernstein Instituts für Management und Leadership der Wirtschaftskammer Wien wurde zum 3. Mal in Serie mit dem goldenen Fox Award ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Das deutsche Branchenmagazin Lout und das Branchenportal LOUT.plus zeichnen jedes Jahr im Herbst die effizientesten Kunden- und Mitarbeitermagazine im deutschsprachigen Raum aus. Die Jury beurteilt die wirksamsten Konzepte und Umsetzungen und vergibt dafür die Auszeichnungen Fox Awards bzw. Fox Visuals. Das Leadership-Magazin „Hernsteiner“ des Hernstein Instituts für Management und Leadership der Wirtschaftskammer Wien erhielt im Zuge der Verleihung bereits zum 3. Mal in Serie den goldenen Fox Award in der Kategorie Aus- und Weiterbildung.

„Es freut uns sehr, dass unser Leadership-Magazin bereits zum 3. Mal in Serie mit dem Fox Awards ausgezeichnet wurde. Wir sind sehr dankbar für die bereichernde Zusammenarbeit mit unserer Agentur Egger & Lerch und möchten uns auf diesem Weg auch bei unseren Trainerinnen und Trainern, Expertinnen und Experten bedanken, die jede Ausgabe des ‚Hernsteiner‘ zu einer gehaltvollen Lektüre machen“, sagt Mag. (FH) Michaela Kreitmayer, Leiterin des Hernstein Instituts für Management und Leadership der Wirtschaftskammer Wien. Ergänzend fügt sie hinzu: „Die eine oder andere kontroversielle Ansicht darf in unserem Magazin nicht fehlen. Genau das schätzen unsere Leserinnen und Leser an unserer Publikation.“

Schwerpunktausgabe „Gesundheit“ ausgezeichnet

Das Hernstein Institut, führender Anbieter für Führungskräfteentwicklung im deutschsprachigen Raum, gestaltet schon seit Jahren gemeinsam mit Egger & Lerch, einer der renommiertesten Corporate Publishing Agenturen Österreichs, das Fachmagazin und eröffnet damit neue Perspektiven und Denkräume zu Management- und Leadership-Themen. Prämierte wurde die Ausgabe des Magazins „Hernsteiner“ 1/2021 mit dem Schwerpunktthema „Gesundheit“.

Lesen Sie diese Ausgabe hier.

Mehr zum Hernstein Institut und den angebotenen Führungskräftetrainings und -programmen finden Sie auf unserer Website www.hernstein.at.

Weitere Informationen zu den Fox Awards finden Sie unter diesem Link.



Rückfragen & Kontakt:

Hernstein Institut für Management und Leadership der Wirtschaftskammer Wien

Mag. Isabelle Maurer, MSc | +43/1/51450-1804 | isabelle.maurer @ hernstein.at