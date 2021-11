Schülerunion: Digitale Arbeitswelt boomt, Österreichs Berufsschulen hinken nach

Beim gestrigen Abschlussevent des LehrlingsHackathons, dem “CodingDay”, wurde die innovativste Lehrlings-App des Jahres gekürt - live dabei: unser BS-Bereichsprecher Leonard Erni

Wien (OTS) - 180 Lehrlinge aus 55 Unternehmen haben im Zuge des WKÖ LehrlingsHackathons 2021 innovative Handy-Apps programmiert. Nach insgesamt 3.000 Codingstunden, die österreichweit in diese einzigartigen Projekte investiert wurden, fand gestern die feierliche Siegerehrung der innovativsten Lehrlings-App 2021 statt. Für uns ist diese Initiative der WKÖ ein Vorzeigeprojekt dafür, dass der Bereich der Lehre so viel mehr kann, als für das, wofür er in der heutigen Gesellschaft angesehen wird. Beim Thema Zukunft der Lehre betont der Bundesbereichssprecher der Berufsschulen, dass Österreichs Berufsschulen im Bereich der Digitalisierung noch lange nicht da sind, wo sie sein sollten.

Leonard Erni durfte sich auch bei der Podiumsdiskussion mit anderen Stakeholdern der WKÖ und des Lehrberufs über das Thema Zukunft der Lehre austauschen. “Ein Beamer und ein Computer in jeder Klasse ist kein Erfolg der Digitalisierung. Da wurden die Mittel einfach aufgestockt. Ein wirklicher Erfolg wäre, wenn jede Lehrperson die aktiv unterrichtet auch mit diesen Utensilien arbeiten kann”, so der BS-Bereichsprecher und damit oberste Vertreter aller Berufsschülerinnen und Berufsschüler Österreichs, Leonard Erni aus Salzburg.

Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger teilt die Sicht des BS-Spezialisten: “Die notwendige digitale Ausstattung am Schulstandort variiert nach Lehrberuf. In manchen Lehrberufen reicht die „normale“ Ausstattung, in anderen wiederum braucht es spezielle Programme und damit verbunden auch Endgeräte. Aus diesem Grund braucht es eine Evaluierung der benötigten digitalen Infrastruktur an den einzelnen Schulstandorten und damit verbunden für die einzelnen Lehrberufe”, fügt die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger hinzu.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Mira Lobnig

Pressesprecherin Schülerunion

mira.lobnig @ schuelerunion.at

+43 664 411 68 12