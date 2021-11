AVISO: 15.11.21 - Hanke/Weinelt/Karachalios: KI und Ethik in der Verwaltung

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtwerke haben sich in einem Pilotprojekt den strengen ethischen Richtlinien des ECPAIS-Programms unterworfen (Ethics Certification Program for Autonomous and Intelligent Systems) und damit den ersten Schritt für einen umfassenden Einsatz von KI in der Verwaltung gesetzt. Als Unternehmen der Stadt Wien sind sie damit europaweit die ersten, die den Einsatz von KIs ethisch zertifizieren lassen und den Brüsseler Institutionen, die derzeit das „Digital Services Act Package“ verhandeln, entgegenkommen. MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen. Bitte beachten Sie allerdings die neue 2G-Regel (Genesen/Geimpft) und die FFP2-Maskenpflicht.

WANN: 15.11.21, 09.30 Uhr

WO: Stadtsenatzssitzungssaal, Wiener Rathaus, 1010 Wien (Zugang über Lichtenfelsgasse).

WER: Stadtrat Peter Hanke

Stv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Peter Weinelt

Konstantinos Karachalios, Managing Director IEEE

