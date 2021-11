Fesch’markt Wien #23

DAS MARKTFESTIVAL FÜR DESIGN, FOOD & LIFESTYLE VON 12. BIS 14. NOVEMBER IN DER OTTAKRINGER BRAUEREI

Wien (OTS) - Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle kehrt von 12. bis 14. November erneut in die Ottakringer Brauerei zurück – und das in Vollbesetzung mit rund 250 Aussteller*innen auf 5000m2 in den gesamten Eventlocations der Ottakringer Brauerei!

Um alle Karten auf den Tisch zu legen, wer vorbeischaut und vielleicht auch schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk shoppen möchte, kann sich über die innovativsten und neuesten Produkte unterschiedlichster Kategorien freuen:



Natürlich ist wieder einiges für Feinschmecker am Markt: cultured mit veganem Käse oder die Pflanzerei , welche den Wiener Klassiker – die Leberkässemmel – neu interpretiert. Retro Gloves Berlin stattet mit dem perfekten Modeaccessoire für den Winter aus und Fragrantarium führt in eine völlig neue Welt der Düfte. Kann man sich zwischen Kunst und Keramik nicht entscheiden, gibt es die Chance bei gmcb.art die perfekte Kombination zu holen und bei Woaz Board können die Besucher*innen das Gleichgewicht auf einem Balance Board testen. Neben Möbeln und Papeterie warten natürlich jede Menge Schmuck, Produktdesign, Kosmetik und noch viel mehr!



Beim beliebten Fesch’markt werden mit Sicherheit alle fündig, im Gastrobereich warten verschiedenste Snacks von feschen Foodtrucks und neueste Drinks für eine Erfrischung zwischendurch. Bei den Specials und Workshops können Besucher*innen selbst das ein oder andere ausprobieren: Neben einem Balance Board oder Blumen Makramee Workshop spielt Freitag und Samstag Somerset Barnard live im Gastrobereich und die Künstlerin Lida erstellt fesche Portraits von Besucher*innen vor Ort!



Wann: Freitag, 12. November bis Sonntag, 14. November 2021

Wo: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Tagesticket: 5 Euro / Kids free (bis 12 Jahre)

Tickets vor Ort an der Eintrittskassa oder im Vorverkauf hier erhältlich.

Die COVID19-Sicherheitsmaßnahmen finden sich hier.

Mehr Infos zum Fesch’markt: www.feschmarkt.info

Wundertüten

Die Wundertüten ergattert man diese Saison direkt am Fesch’markt Wien #23 in der Ottakringer Brauerei — exklusiv und streng limitiert! Sind diese ausverkauft, sind die Fesch’bags ohne Goodies und erst nach all unseren Märkten der Wintersaison in unserem Fesch’shop zu bestellen. Unter anderem warten Füllhalter von Kaweco, Decremes von Marlie + Fengg, Delikatessen von BioBalkan, das beliebte Fleisch Magazin, Gewürze von Van den Berg und ganz viele weitere fesche Produkte!

Rückfragen & Kontakt:

Franca Scheiber

franca @ feschmarkt.info

0660 2318270