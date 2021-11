AVISO: Donnerstag, 11.11.21 - Einmal einen echten Attersee „besitzen“

Sensation in Hietzing! Einer der bedeutendsten österreichischen und internationalen Künstler Christian Ludwig Attersee gestaltet Parkbank im 13. Wiener Bezirk.

Wien (OTS) - Der Hietzinger Streckerpark wird immer bunter: Denn seine Bänke wurden durch die Aktion „BenchMarking – Colours of Love“ von Hietzinger AnrainerInnen, KünstlerInnen und Kindern bemalt. Die Idee dahinter ist es, den öffentlichen Raum gemeinsam neuzugestalten. Das Projekt bezieht dabei die Menschen direkt mit ein, ihr direktes Umfeld mitzugestalten, wodurch die Grätzel noch farben- und lebensfroher werden.

Am Donnerstag, den 11. November 2021, enthüllen die beiden SP-Gemeinderäte Gerhard Schmid und Marcus Schober eine vom Künstler Christian Ludwig Attersee gestaltete Parkbank im Hietzinger Streckerpark.

Der Verein BenchMarking – Farben in die Stadt bemalt in Kooperation mit der Stadt Wien und vielen Wienerinnen und Wiener Bänke in unserer Stadt und macht diese dadurch bunter und vielfälliger. Die Parkbank steht dabei als Spiegel der Wiener Gesellschaft: bunt, lebensfroh und gemütlich!

Ort: Hietzinger Streckerpark, Auhofstraße 130-132, 1130 Wien

Zeit: Donnerstag, 11. November 2021 um 13 Uhr

Anwesende:

Gerhard Schmid; Gemeinderat, Projektinitiator

Marcus Schober; Gemeinderat, Projektinitiator

Harry Höckner; Projektinitiator

Bernd Herger: Projektleiter Verein BenchMarking

Anmeldung bitte an kontakt@benchmarkingvienna.org

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presseabteilung

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at