Wiener Sozialdemokratie trauert um Paul Zimmermann

„Eine starke Stimme für die Wiener Sozialdemokratie ist verstummt.“

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Wien trauert um den ehemaligen Gemeinderat und Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Rudolfsheim-Fünfhaus Paul Zimmermann, der heute überraschend nur wenige Tage nach seinem 78. Geburtstag verstorben ist. „Die Nachricht vom Tod Paul Zimmermanns erfüllt uns mit tiefer Trauer“, so der Vorsitzende der SPÖ Wien, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Mit ihm verlieren wir nicht nur eine starke Stimme für die Wiener Sozialdemokratie, sondern auch einen guten Freund. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Hinterbliebenen“, betont Ludwig. ****

Zeit seines Lebens blieb Zimmermann seinem Heimatbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus, in dem er auch seine politische Laufbahn startete, tief verbunden. „Die Anliegen der Bezirksbewohner*innen, vor allem jene der Jugend, lagen Paul Zimmermann immer sehr am Herzen. Er war weit über die Bezirksgrenzen hinaus als engagierter Genosse bekannt und beliebt. Sein Tod ist ein großer Verlust!“, so die Vorsitzende der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus, LAbg. Dr.in Claudia Laschan.

„Seine offene und herzliche Art, aber auch sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und sein lebenslanger Einsatz für unsere sozialdemokratischen Werte haben stets ihresgleichen gesucht und werden für immer unvergessen bleiben. Pauli, du wirst uns fehlen!“, zeigt sich auch Landesparteisekretärin LAbg. Barbara Novak, BA bestürzt.

Paul Zimmermann wurde am 16. Oktober 1943 in Wien geboren. Erste politische Erfahrung sammelte der gelernte Installateur bei der Sozialistischen Jugend sowie der Jungen Generation. Von 1987 bis 1995 war er Bezirksrat in Rudolfsheim-Fünfhaus, von 1990 bis 1996 außerdem stellvertretender Bezirksvorsteher. Von 1996 bis 2004 war Paul Zimmermann Landtags- und Gemeinderatsabgeordneter, wo er als Landwirtschaftssprecher tätig war. (Schluss) ve

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien