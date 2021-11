Gerhard Haderers Kosmos im Schlossmuseum Linz

Knapp 80 Werke des österreichischen Künstlers dokumentieren die vergangenen Jahre mit all ihren Höhepunkten, Widrigkeiten und Skandalen

Linz (OTS) - Seit vier Jahrzehnten hält uns Gerhard Haderer mit seinen Karikaturen den Spiegel vor: Er kommentiert den spießbürgerlichen Alltagswahnsinn mit gleicher Schärfe wie die Weltpolitik. Ungeschönt und gnadenlos realistisch nimmt er es mit allen und jedem auf und auch wenn er es bedauert, die Mächtigen nicht mit dem Bleistift in Grund und Boden zeichnen zu können, also gerne dem ein oder anderen den Kopf zurechtrücken würde, so gelingt es ihm sehr wohl für sein Publikum, die Welt mit ihren Zumutungen und Verdrehungen zu entlarven.

Auch mit 70 Jahren ist keine Altersmilde zu befürchten, wie die rund 80 vom Karikaturisten selbst ausgewählten Zeichnungen im Schlossmuseum zeigen. In einem eigens dafür geschaffenen, Haderer-spezifischen Rahmen: Die OÖ Landes-Kultur GmbH nutzt den anstehenden Umbau im Schlossmuseum für eine räumliche Zwischennutzung. Dem bunten Haderer-Kosmos soll entsprochen werden, mit vom Künstler persönlich gestalteten Wänden sowie einem quietschroten Plastikboden.

Ausstellungsdauer: 10.11.21 - 27.02.22, Schlossmuseum Linz

