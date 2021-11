„Talk 1: Menschen der Woche“ am 10. November um 23.00 Uhr in ORF 1

Elisabeth Oberzaucher, Marco Pogo und Andi Herzog im Gespräch bei Lisa Gadenstätter

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 10. November 2021, um 23.00 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ Gäste zu u. a. folgenden Themen: „Corona-Zahlen explodieren, Ungeimpfte im Out: Warum die Corona-Krise abermals das Geschehen im Land überschattet“, „Marco Pogo – Musiker, Vorsitzender der Bierpartei und Arzt“, „Andi Herzog: Die bewegte Geschichte einer Fußballlegende“.

Elisabeth Oberzaucher: Die renommierte und vielfach ausgezeichnete Kärntner Verhaltensbiologin forscht und lehrt an der Fakultät für Lebenswissenschaften der Uni Wien. Als Mitglied der „Science Busters“, die am Mittwoch ihre 100. Ausgabe feiern, ist sie auch dem TV-Publikum bestens bekannt. Im Gespräch mit Lisa Gadenstätter beurteilt sie die Krisenkommunikation der Regierung zu den Corona-Maßnahmen und deren Wirkung aus dem Blickwinkel der Verhaltensforschung. Sie beobachtet und analysiert, warum und wie Menschen in der aktuellen Pandemie-Krise so handeln, wie sie handeln.

Marco Pogo: Der 35-Jährige Musiker hat mit seiner Band „Turbobier“ schon Spitzenpositionen in den österreichischen Albumcharts eingenommen. Der Vorsitzende der Bierpartei und gewählte Bezirksrat in Wien Simmering ist darüber hinaus auch noch studierter Mediziner. Zuletzt hat er sich als Arzt zur Verfügung gestellt und vor seinen Konzerten seinen Fans eine Corona-Impfung angeboten und diese auch gleich selbst durchgeführt. In „Talk 1“ erzählt er von seinen Erfahrungen beim Impfen und wie er Menschen dazu motivieren konnte. Außerdem: Marco Pogo hat jetzt auch ein Buch geschrieben. In „Gschichtn“ finden sich Anekdoten und Erzählungen aus seinem bewegten Werdegang.

Andi Herzog: „Mit Herz und Schmäh“ lautet der Titel seiner Biografie, die diese Woche erscheint. Die Fußball-Legende, mit 103 Länderspielen Österreichs Rekord-Nationalkicker, lässt darin nicht nur seine erfolgreiche Karriere Revue passieren, sondern gibt auch exklusive Einblicke in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Mit Lisa Gadenstätter spricht der nunmehrige Trainer – bis 2020 Headcoach von Israel – auch über das Gastspiel seines Ex-Teams am Freitag in Österreich und nimmt Stellung zur ÖFB-Teamchef-Diskussion.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at