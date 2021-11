REMINDER: Donnerstag, 11.11. – 11:30 Uhr: Pressekonferenz nach dem Kick Off "Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt"

Wien (OTS) - Staatssekretär Magnus Brunner startet eine Diskussionsreihe zum Thema „Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt“ und lädt am Vormittag des 11. November zum Kick Off. Teilnehmende sind Vertreterinnen und Vertreter der Energie- und Luftfahrtindustrie sowie der Wissenschaft mit Fokus auf alternative Treibstoffe in der Luftfahrt.

Das Ziel der Gespräche: Produktionskapazitäten für alternative Treibstoffe für die Luftfahrt, insbesondere E-Fuels, in Österreich ausbauen. Staatssekretär Magnus Brunner und Institutsleiter Holger Friehmelt laden dazu nach dem Kick Off zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema "Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt".

Teilnehmer:

Dr. Magnus Brunner, LL.M., Staatssekretär für Luftfahrt

Dr. Ing. Holger Friehmelt, Institutsleiter Aviation, FH Joanneum

Zeit: Donnerstag, 11.11.2021, 11:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Erdgeschoß, Raum EGB31, Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Termin eingeladen. Aufgrund der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen ist eine Akkreditierung unter michael.ulrich@bmk.gv.at erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Michael Ulrich, MSc

Pressesprecher des Staatssekretärs

+43 650 6807609

michael.ulrich @ bmk.gv.at

www.bmk.gv.at