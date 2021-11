AVISO: Dienstag, 10.11.21: SJG-Gedenken und Mahnwache wider das Vergessen, Klagenfurt, 16:30 Uhr

SJG-Gedenken und Mahnwache 10. 11. 2021 mit SJG Kärnten Vorsitzenden LAbg. Luca Burgstaller

Stadspaziergang

Treffpunkt: Platzgasse 3, 9020 Klagenfurt

Zeit: 16:30 Uhr

Mahnwache

Treffpunkt: Arthur-Lehmisch-Platz, 9020 Klagenfurt

Zeit: 17:45

Vor 83 Jahren, am 9. und 10. November 1938, fanden Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung statt. Auch in Kärnten wurden das jüdische Bethaus in Klagenfurt, sowie zahlreiche Geschäfte und Wohnungen jüdischer Besitzer zerstört und geplündert.

In Zusammenarbeit mit Horst Ragusch wird die SJG Kärnten am 10. November 2021 einen Stadtspaziergang machen, um die drastischen Auswirkungen dieser Nacht lebhaft vor Augen zu führen.

Treffpunkt ist um 16:30 Uhr in der Platzgasse 3, 9020 Klagenfurt (Denkmal jüdisches Bethaus).

Im Anschluß an den Stadtspaziergang (17:45 Uhr) findet die alljährliche

"Mahnwache wider das Vergessen" statt.

