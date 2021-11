Studienabschluss: 470 neue Absolvent*innen an der FH Salzburg

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) - 371 Bachelor-, 95 Masterstudent*innen sowie 4 Lehrgangsteilnehmer*innen haben im Herbst 2021 erfolgreich ihr Studium an der FH Salzburg abgeschlossen. Zahlreiche Absolvent*innen feierten bei den Sponsionen – die von 9. bis 11. November am Campus Urstein unter Einhaltung der 2-G Regel stattfanden – ihren Abschluss.

„Sponsionen sind eine Gelegenheit, unsere erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen zu feiern und uns unseren gesellschaftlichen Auftrag zu vergegenwärtigen“, eröffnete FH-Rektor Gerhard Blechinger die dreitägigen Graduierungsfeiern an der FH Salzburg. Bereits im Sommer waren über 400 Bachelor- und Master-Absolvent*innen verabschiedet worden.

Neben Familie und Freunden nahmen auch zahlreiche Ehrengäste an den Graduierungsfeiern teil – u.a. LAbg und FHS-AR-Vorsitzender Hans Scharfetter in Vertretung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Es ist eine Freude zu sehen, welchen Beitrag die Absolvent*innen mit ihrer Ausbildung für Gesellschaft und Wirtschaft leisten. Es braucht – besonders auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – bestens ausgebildete Fach- und Führungskräfte für die Unternehmen und Institutionen. Die FH leistet dazu seit mehr als einem Vierteljahrhundert einen wesentlichen Beitrag für Salzburg.“

In den 26 Jahren ihres Bestehens, hat die FH Salzburg über 12.000 Absolvent*innen hervorgebracht. „Unsere Bachelor- und Masterstudiengänge bieten beste akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Moderne Infrastruktur und ein zeitgemäßes Campusleben machen die FH Salzburg zum attraktiven Studienort. Unsere Alumni sind am Arbeitsmarkt stark gefragt und job-ready“, berichtet die FH-Geschäftsleitung Doris Walter und Raimund Ribitsch.

Erste Absolvent*innen Human-Computer Interaction

2019/20 als gemeinsames Studium von Paris Lodron Universität und FH Salzburg gestartet, konnten diesen Oktober die ersten Absolvent*innen des englischsprachigen Masterstudiums „Human-Computer Interaction“ ihren Abschluss feiern. Das Studium vereint Wissen aus den Bereichen Informatik, Design und Psychologie und beantwortet die steigende Nachfrage der Industrie nach Fachkräften im Bereich der Mensch-Maschine Interaktion.

Julia Neunteufel ist eine der ersten Absolvent*innen: „Mich hat der Fokus angesprochen, dass wir nicht nur erarbeiten, was technisch möglich ist, sondern vor allem, was für die Nutzer auch tatsächlich praktisch und sinnvoll ist“, sagt die gebürtige Oberösterreicherin. Ihr Vorwissen – aus Pädagogik-Studium und IT-Ausbildung – kann sie perfekt in den Studieninhalten vereinen. Im Rahmen der Masterarbeit beschäftigte sich die 27-Jährige mit dem sinnvollen Einsatz von Technologien zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient*innen.

Die FH Salzburg gratuliert allen Alumni 2021 herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihres Studiums!

