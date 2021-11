AVISO FOTOTERMIN 10.11.21, 09:30 Uhr: Ausstellung Architekturwettbewerb für den Neubau der bafep 21

Mit Vizebürgermeister Wiederkehr und Bezirksvorsteher Papai

In den letzten 10 Jahren wurden über 1.500 Kindergartenpädagog*innen an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (bafep 21) in Wien-Floridsdorf ausgebildet.

Die 1978 errichtete Bildungsanstalt wird komplett neu gebaut und soll 2026 eröffnet werden.

Die neue bafep 21 wird bis zu 1 000 Schüler*innen und Studierenden pro Jahr die beste Ausbildung in modernem Ambiente ermöglichen.

Über den nun eingeleiteten Architekturwettbewerb informieren Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und der Bezirksvorsteher von Floridsdorf, Georg Papai.

Datum: Mittwoch, 10. November 2021, 09:30 Uhr

Ort: Shopping Center Nord (SCN), Obergeschoss, Nähe Frick Buchhandlung, Ignaz-Köck-Straße 1, 1210 Wien

Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

Es gilt die 2G-Regel!

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Tel: 01/4000-83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at