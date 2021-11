Faßmann zu Novemberpogrom-Gedenken: Präsentation der IWitness-Lernwebsite „LEBENSGESCHICHTEN“

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Gedenkens an das Novemberpogrom 1938 präsentiert das Holocaust Education Institut des Bildungsministeriums _erinnern.at_ gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Luzern und der Europa-Universität Flensburg die deutschsprachige IWitness-Page „LEBENSGESCHICHTEN – Zeitzeugnisse von Genoziden“. Im Rahmen eines Webinars werden Pädagoginnen und Pädagogen in deren Anwendung geschult.

Am 9. und 10. November 1938 und an den darauffolgenden Tagen fanden im gesamten Deutschen Reich Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung statt. «LEBENSGESCHICHTEN», die deutschsprachige Projektseite der kostenfreien Bildungsplattform IWitness, ist als österreichisch-deutsch-schweizerische Zusammenarbeit entstanden. Diese Website des an der University of Southern California angesiedelten Shoah Foundation Institute eröffnet Zugang zum einzigartigen Visual History Archive, das rund 55.000 Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen – vor allem mit Überlebenden von Genoziden – umfasst. Rund 900 davon sind deutschsprachig und werden durch «LEBENSGESCHICHTEN» erstmals trinational didaktisch aufbereitet und einer breiten Öffentlichkeit auf niederschwellige Art und Weise zugänglich gemacht. Zielgruppen sind Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie im schulischen und außerschulischen Bildungsbereich Tätige. Lehr- und Lern-Angebote leiten die Nutzerinnen und Nutzer an, auch selbst aktiv zu werden.

Bildungsminister Heinz Faßmann freut sich über den Launch der Lernwebsite und streicht dabei besonders den transnationalen Charakter hervor: „Auf der Website «LEBENSGESCHICHTEN» begegnen wir videografierten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und kommen mit deren Erinnerungen und Geschichten in Kontakt. Durch die Kooperation von Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet sich eine transnationale Herangehensweise an, die auch den unterschiedlichen Umgang mit der eigenen Geschichte thematisiert. Die verschiedenen nationalen Erinnerungskulturen und das Gegenüberstellen der jeweiligen regionalen Ausprägung bestimmter historischer Sachverhalte werden auch Gegenstand von Lehr- und Lern-Angeboten für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lehrkräfte sein. Ich freue mich, dass dieses innovative Lernangebot nun im gesamten deutschsprachigen Raum zur Anwendung kommt.“

Im Rahmen der Online-Präsentation am 9.11.2021 lernen Lehrpersonen die Möglichkeiten der Website kennen und werden in deren praktische Anwendung eingeführt. Das Webinar richtet sich an Lehrpersonen sowie Vermittlerinnen und Vermittler in der außerschulischen Bildungsarbeit im deutschsprachigen Raum – auch Studierende und Lehrkräfte in Ausbildung sind herzlich eingeladen.

• Präsentation von «LEBENSGESCHICHTEN»

• IWitness in der schulischen Praxis - Vorstellung ausgewählter deutschsprachiger IWitness-Lernangebote

• Diskussion mit Lehrpersonen

Zeit: 9.11.2021, 16:00-17:30 Uhr

Ort: Online über Zoom

Zoom-Link: https://us06web.zoom.us/j/89849720829

Eine vorherige Anmeldung zum Webinar ist nicht nötig.

