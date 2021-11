Der willhaben Gaming-Check: Österreichs beliebteste Konsolen und Spiele

2021 waren bereits mehr als 200.000 Anzeigen mit Spielkonsolen auf willhaben online



Pokémon ist das meistgesuchte Spiel der Österreicher



User-Favorit PlayStation 5: Heuer schon mehr als 15 Millionen Stichwortsuchen auf willhaben



GameCity 2021: Abgesagt. VIENNA COMIC CON 2021: Findet leider nicht statt. Die aktuelle Pandemie-Situation hat den im Herbst traditionell eigentlich gut gefüllten Gaming-Veranstaltungskalender leider weiterhin fest im Griff. In den eigenen vier Wänden herrscht an den Konsolen des Landes nichtsdestotrotz absolute Hochsaison. willhaben hat sich deshalb auch heuer wieder das Suchverhalten von Österreichs Gamern sowie die dazu passenden Anzeigen am digitalen Marktplatz genauer angesehen. Vorweg: Nintendo Konsolen und Spiele sowie die PlayStation 5 liegen hoch im Kurs.



Konsolen Releases sorgten für Hype



Gegen Jahresende 2020 erschienen die langersehnten Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X / Series S. Das sorgte auch auf willhaben für einen regelrechten Boom an angebotenen Konsolen. Mit 25.400 Anzeigen gingen im November 2020 soviele Spielkonsolen auf willhaben online, wie noch nie zuvor. Im Jahr 2021 waren insgesamt bereits rund 80.000 Anzeigen mit PlayStation-Konsolen und 25.000 Xbox-Anzeigen online.



Paradies für Nintendo-Fans und der Game Boy als Wertanlage



Auf willhaben ist so gut wie alles zu finden, was das Gamer-Herz begehrt – insbesondere, wenn es sich um Produkte rund um Nintendo handelt. Mehr als 72.000 Anzeigen mit Nintendo-Konsolen waren 2021 bereits auf dem digitalen Marktplatz zu finden. Am häufigsten wurde 2021 bisher die Nintendo Wii (15.000) und Nintendo Switch (14.000) angeboten.



Game Boys in entsprechendem Zustand scheinen sich inzwischen zu einer regelrechten Wertanlage zu entwickeln: Eine Steigerung des durchschnittlichen Angebotspreises ist in den vergangenen Jahren bei allen Game Boy-Varianten zu beobachten. Ein Extrembeispiel ist der Game Boy Color, hier stieg der durchschnittliche Angebotspreis von 74 Euro im Jahr 2019 auf 85 Euro im Jahr 2020 und auf bereits 125 Euro 2021.



Suchverhalten der willhaben-Nutzer: PlayStation 5 als Favorit 2021



Mit bereits mehr als 15 Millionen Stichwortsuchen 2021 ist die PS5 die meistgesuchte Konsole auf willhaben. Die Nintendo Switch verzeichnete heuer bereits rund 11 Millionen Stichwortsuchen. Xbox Series X und S kamen 2021 gemeinsam auf rund 2 Millionen Stichwortsuchen.



Die beliebtesten Spiele der Österreicher – die willhaben Gaming-Charts



Das meistgesuchte Spiel auf willhaben ist weiterhin ungeschlagen der Nintendo Klassiker Pokémon. Dahinter folgen das bereits 2020 erschienene Game Ghost of Tsushima sowie Ratchet & Clank. Am 19. November erscheint eine neue Generation der Pokémon Spiele, diese werden die Stichwortsuchen rund um Pokémon erfahrungsgemäß noch stärker in die Höhe schnellen lassen.



Die Top 10 Spiele im Überblick (Stand September 2021):

Pokémon Ghost of Tshushima

Ratchet & Clank

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Demon’s Souls

Mario Kart 8 Deluxe

Resident Evil

The Last of Us Part II

FIFA 22

GTA 5



Die Top 5 Spiele nach Plattform im Überblick (Stand September 2021):



Nintendo

Pokémon

Zelda Mario Kart

Super Smash Bros.

Animal Crossing

PlayStation

Ghost of Tshushima

Ratchet & Clank

Demon‘s Souls

The Last of Us Part II

Fifa 22

Xbox

Forza Horizon 4

Resident Evil

Minecraft

GTA 5

Call of Duty

