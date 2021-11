AK Pressekonferenz am 10. November: Après-Ski vor Bildungschancen!?

Wien (OTS) - Die Rettung der Winterski-Saison scheint derzeit bei der Bundesregierung oberste Priorität zu haben. Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern, die durch die Corona-Einschränkungen ohnehin massiv belastet sind, fristen dagegen ein Schattendasein – vor allem aus budgetpolitischer Sicht. Im aktuellen Budgetentwurf müssen bildungspolitische Maßnahmen mit der Lupe gesucht werden. Damit die Zukunft unserer Kinder nicht in einer Sackgasse endet, braucht es einen Neustart des Bildungssystems. Und zwar ein System, bei dem die Kinder im Mittelpunkt stehen, Lehrkräfte sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können und Eltern nicht mit der Bildungsarbeit zu Hause belastet werden.

