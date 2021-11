Am 12.11. im ORF RadioKulturhaus: „Aus dem Archiv“ mit Reinhold Bilgeri

Wien (OTS) - Österreichs „Rock-Professor“, Bestseller-Autor und Filmregisseur Reinhold Bilgeri ist am Freitag, den 12. November (19.30 Uhr) in „Aus dem Archiv“ zu Gast. Er spricht – gemeinsam mit Schauspielerin Petra Morzé – im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses mit Moderator Christian Reichhold. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden und wird im Anschluss an den „Kulturmontag“ am Montag, den 29. November ab 00.00 Uhr in ORF 2 gesendet.

Reinhold Bilgeri ist mit 25 Top Hits, über drei Millionen verkauften Tonträgern weltweit und seiner einzigartigen Bühnenshow noch immer ein internationales Aushängeschild der österreichischen Popmusik. Vor gut 15 Jahren hat der Vorarlberger seinen Debütroman „Der Atem des Himmels“, in dem er die Lawinenkatastrophe von 1954 im Großen Walsertal literarisch verarbeitete, geschrieben. Bilgeri hat die Stille der Corona-Pandemie genutzt und legte nun 2021 seinen zweiten Roman „Die Liebe im leisen Land“ vor. Seither hat sich der Musiker und Regisseur verschiedenen künstlerischen Projekten gewidmet. Er ist ausgebildeter AHS-Lehrer für Deutsch, Geographie, Philosophie und Psychologie und unterrichtete bis 1981 am Bundesgymnasium Feldkirch. Reinhold Bilgeri betätigt sich auch als Drehbuchautor und Kabarettist („Im Westen nix Neues“) und produzierte Hörspiele. Seit Ende 2006 kombiniert Bilgeri in seinem neuen Programm Lesungen aus dem Roman mit Jazzstücken. Der Roman „Der Atem des Himmels“ wurde von ihm selbst für das Kino verfilmt und 2010 uraufgeführt. 2017 drehte er den Spielfilm „Erik & Erika“ über den Skirennläufer Erik Schinegger. Die Zuspielungen aus dem ORF Archiv präsentiert Regina Nassiri. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; Mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

