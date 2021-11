Nachhaltiger Lebensraum: WINEGG feiert Dachgleiche für Wohnprojekt in Wien Liesing

Wien (OTS) - Der Immobilienentwickler WINEGG feierte Dachgleiche in der Fabergasse 2. Das Bauvorhaben erhielt aufgrund der nachhaltigen Konzeption bereits im August das Gold-Vorzertifikat der ÖGNI. Das Projekt ist zudem äußerst begehrt: Mehr als die Hälfte der Wohnungen sind bereits verkauft.

Großzügige Freiflächen, hochwertige Ausstattung und ein Urban-Gardening Konzept: Der Immobilienentwickler WINEGG realisiert aktuell ein modernes Wohnprojekt in Wien Liesing. In der Fabergasse 2 entstehen künftig 39 hochwertige Eigentumswohnungen.

Am Donnerstag, den 4. November, feierte der Immobilienentwickler nun die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts. Herr Ing. Michael Stadler, eröffnete seitens HANDLER BAU die Feier und begrüßte alle geladenen Gäste. Die Übergabe des traditionellen Gleichengeldes erfolgte durch den Projektleiter des Baumanagements bei WINEGG – mit einem besonderen Dank für die hohe Ausführungsqualität und Termintreue. Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte, wünschte zudem allen Projektbeteiligten weiterhin eine unfallfreie Fertigstellung.

Das Bauvorhaben in Liesing erfüllt die Anforderungen der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (kurz: ÖGNI) und erhielt bereits im August die Gold Vorzertifizierung. Dabei erreichte das Projekt einen besonders hohen Erfüllungsgrad in den Kriterien ökonomische und sozial-funktionale Qualität, sowie Prozessqualität.

„Nachhaltigkeit ist für WINEGG nicht nur aufgrund der steigenden Nachfrage ein wichtiges Anliegen, es ist unsere Überzeugung, dass wir eine große Verantwortung für die Zukunft tragen. Wir freuen uns daher besonders, dass wir mit diesem Wohnprojekt bleibende Werte für Generationen schaffen“, so Speiser.

Mit dem Bauprojekt bietet das Wiener Immobilienunternehmen ein weiteres attraktives Investment für Anleger, sowie anspruchsvolle Eigennutzer. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Die Vermarktung erfolgt durch WINEGG Makler.

Exklusive Eigentumswohnungen in Liesing

Die 39 Eigentumswohnungen in der Fabergasse 2 verfügen alle über Freiflächen in Form von Loggien, Balkonen oder auch Eigengärten. Darüber hinaus steht der Hausgemeinschaft eine allgemein zugängliche Gemeinschaftsterrasse mit Hochbeeten zu Verfügung. Der Standort bietet eine ausgezeichnete Mikrolage und aufgrund der Nähe zum Bahnhof Wien Liesing eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen.

