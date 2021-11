CryptoXpress kündigt die bevorstehende IDO-Einführung und Listung des $XPRESS Utility Token auf den Plattformen TrustPad, VentUp, ProStarter, Gate.io und PancakeSwap an

London (ots/PRNewswire) - CryptoXpress kündigte heute die bevorstehende Einführung seines Binance Smart Chain BEP-20 $XPRESS Utility Token auf den TrustPad, VentUp und ProStarter IDO Launchpads an, gefolgt von Notierungen auf dem Gate.io CEX und PancakeSwap DEX. Die IDO-Einführung des $XPRESS-Tokens ist für den 12. November geplant, gefolgt von einer IEO-Einführung an der Gate.io CEX am 15. November. Am darauffolgenden Tag, dem 16. November, wird der Token zum ersten Mal auf der Gate.io CEX und der PancakeSwap DEX für den öffentlichen Handel gelistet.

"Wir freuen uns sehr, die bevorstehende Einführung des $aXPRESS-Tokens als Höhepunkt der harten Arbeit des CryptoXpress-Teams und seiner Partner bekannt zu geben", sagte Sherwin Torres, Mitbegründer und Chief Product Officer von CryptoXpress. "Der $XPRESS-Token wird der Treibstoff sein, der die Akzeptanz der CryptoXpress-Plattform beschleunigt und eine bessere Zukunft für den FinTech-Sektor einleitet."

Der $XPRESS-Utility-Token bildet die Grundlage für die gesamte CryptoXpress-Plattform, auf der Anleger durch die Verwendung des $XPRESS-Tokens bei Transaktionen innerhalb der mobilen iOS- und Android-Anwendungen von CX Rabatte und Funktionen in Anspruch nehmen können. CryptoXpress wird Investoren weitere Anreize bieten, in seine $XPRESS-Token zu investieren, und zwar durch Liquiditätspool-Farming und Staking-Belohnungen, die in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Die Vesting-Pläne für die $XPRESS-Token wurden auf Anraten von branchenführenden Organisationen und Beratern entwickelt, um sicherzustellen, dass der ROI für die Anleger, die Preisstabilität und die Liquidität der Token auf der Grundlage der besten Praktiken der Branche aufrechterhalten werden.

CryptoXpress hat Partnerschaften mit Binance, Polygon und branchenführenden Investoren und Partnern angekündigt, wobei viele große Partnerschaften in den Wochen vor und nach dem Token-Launch noch bekannt gegeben werden sollen.

Weitere Informationen über CryptoXpress und die Einführung des $XPRESS-Tokens finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cryptoxpress.com

Informationen zu CryptoXpress:

CryptoXpress (www.CryptoXpress.com) wird die traditionellen Finanzdienstleistungen für eine neue Generation demokratisieren und vereinfachen. Das Unternehmen wurde von einer Gruppe erfahrener globaler Blockchain-Experten gegründet und bietet eine benutzerfreundliche mobile App für den Zugang zu einer Reihe von digitalen Krypto- und Bankdienstleistungen. Es wird eine erstklassige Benutzererfahrung für den Kauf/Handel von Kryptowährungen, den Zugang zu NFT-Marktplätzen, die Durchführung von Zahlungen und digitalen Überweisungen sowie weitere exklusive Treue-, Einzelhandels- und Mitgliedervorteile angeboten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1599136/CryptoXpress_LOGO.jpg