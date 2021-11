FirstElement Fuel, das größte Wasserstofftankstellennetz der Welt, schließt eine Serie-D-Runde von 105 Millionen Dollar ab

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Gelder von Air Water, MUFG, Nikkiso und der Japan Infrastructure Initiative werden dem Unternehmen helfen, sein kalifornisches True Zero Hydrogen Network von 31 Stationen auf 80 Stationen bis 2024 auszubauen

FirstElement Fuel Inc., das als kalifornisches Start-up-Unternehmen mit der Vision begann, ein Wasserstofftankstellennetz zu errichten, hat sich zum weltweit größten Wasserstoffhändler entwickelt und kürzlich eine Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von 105 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Kapital kommt von Air Water, MUFG Bank, Ltd. (MUFG), Nikkiso und Japan Infrastructure Initiate (JII), da FirstElement Fuel seinen Plan, das kalifornische Wasserstoffnetz von 31 True Zero Stations auf 80 Stationen bis 2024 auszubauen, aktiv umsetzt. Mindestens 12 der 80 Tankstellen werden nicht nur leichte, sondern auch schwere Lastkraftwagen betanken können.

"Es ist sehr ermutigend, Partner wie diese zu haben, die unsere Vision teilen, was erreicht werden kann, wenn wir ein Netz von Wasserstofftankstellen aufbauen", so Joel Ewanick, Gründer und CEO von FirstElement Fuel Inc sagte Joel Ewanick, Gründer und CEO von FirstElement Fuel Inc. "Das gesamte Team von FirstElement ist sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung, die wir erhalten, damit wir unsere Vision eines Wasserstoffnetzes für Pkw und schwere Nutzfahrzeuge weiter ausbauen und in den nächsten Jahren von 31 auf mindestens 80 Stationen erweitern können."

MUFG, Air Water, Nikkiso und JII werden neben Mitsui, der Japan Bank for International Cooperation und Air Liquide als Investoren von FirstElement auftreten. Darüber hinaus hat FirstElement über 125 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern von der California Energy Commission, dem South Coast AQMD und dem Bay Area AQMD erhalten.

FirstElement eröffnete seine erste Wasserstofftankstelle im Dezember 2015. Seitdem hat das Unternehmen die Entwicklung von Tankstellen in Kalifornien angeführt und die größte Anzahl von Tankstellen in diesem Bundesstaat sowie die größte Tankstellenkapazität der Welt eröffnet. Die Finanzierung der Serie D ist die größte private Kapitalrunde, die FirstElement Fuel bisher aufgenommen hat. Sie wurde kurz nachdem das California Air Resources Board und die California Energy Commission Maßnahmen ergriffen haben, die private Investitionen ermutigen sollen, eine größere Rolle bei der Entwicklung der Wasserstoffbetankungsinfrastruktur in Kalifornien zu spielen.

FirstElement bietet das weltweit größte Netz von Wasserstofftankstellen, die nicht mit gasförmigem, sondern mit flüssigem Wasserstoff versorgt werden. Die Verteilung und Speicherung von Flüssigwasserstoff ist wesentlich effizienter, was dazu beiträgt, die Kosten für Wasserstoff an der Zapfsäule um 25 % zu senken.

In nur sechs Jahren hat FirstElement Fuel genug Wasserstoff an Brennstoffzellen-Elektroautos abgegeben, um über 170 Millionen emissionsfreie Kilometer zu fahren und mehr als 110 Millionen Pfund CO2 zu vermeiden. Das ist erst der Anfang, denn die 31 Stationen von FirstElement, die bisher alle in Kalifornien liegen, brechen regelmäßig Tages- und 7-Tages-Rekorde.

Status und Nutzung des kalifornischen Wasserstoffnetzes von FirstElement Fuel Inc



Anzahl der Bahnhöfe im Netz 31



Anzahl der Betankungsstellen (Schläuche) im Netz 48

Kapazität des Netzes 16.500 kg/Tag

Menge des abgegebenen Kraftstoffs während der 2.668.334939.390 kgvoll

Lebensdauer des Netzes (Dezember 2015 bis heute)

Abgegebene Kraftstoffmenge im Jahr 2021 YTD 700.000260.000 kgvoll

Menge des im Oktober 2021 abgegebenen Kraftstoffs 94.00042.000 kgvoll

Mit Wasserstoff zurückgelegte Kilometer während der 171.000.000 Meilen

Lebensdauer des Netzes (Dezember 2015 bis heute)

Vermeidete Kohlenstoffemissionen während der 110,000,000 lbs

Lebensdauer des Netzes (Dez. 2015 bis heute)

Verkaufsrekord an einem Tag 3.9681,635 kgvoll

Rollierender Sieben-Tage-Verkaufsrekord 23.71910.210 kgvolll







Über FirstElement Fuel Inc





FirstElement Fuel Inc. ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das 2013 gegründet wurde, um Kunden von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen sicheren und zuverlässigen Wasserstoff für den Einzelhandel anzubieten. Das Unternehmen ist Entwickler, Eigentümer und Betreiber der True Zero-Marke von Wasserstofftankstellen für den Einzelhandel, die derzeit das größte Tankstellennetz der Welt darstellt.

Erfahren Sie mehr über unser True Zero Network unter truezero.com

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Shane Stephens

Gründer & CDO

FirstElement Fuel Inc

shane.stephens @ truezero.com

949-922-3456