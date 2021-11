BMW Motorrad präsentiert das nächste SoulFuel Bike

Einzigartig, anders und doch ganz BMW R 18 – das ist „The Wal“, die jüngste Schöpfung des japanischen Customizers Shinya Kimura.

Salzburg (OTS) - Nach Roland Sands und Dirk Oehlerking ist Kimura der dritte Customizer, der die R 18 in ein außergewöhnliches Unikat für die „SoulFuel“-Reihe verwandelte.

„Sehr wichtig war mir, die beiden Charaktere der R 18 zu erhalten, so wie ich sie beim Fahren erlebt habe. Dank ihres gewaltigen Motors ist sie einerseits wild und von nahezu unerschöpflicher Kraft, andererseits aber doch völlig gutmütig. Wie ein Wal eben, daher der deutsche Tiername für diese R 18, die für mich so etwas wie ein „Sports Endurancer“ ist“ , erklärt Kimura.



Der „Sports Endurancer“ tritt bei Kimuras R 18 „The Wal“ formensprachlich unmissverständlich zu Tage. Dafür sorgen ein größerer und gegenüber dem Original völlig anders gestalteter Tank, ein langgestreckter, harmonisch gerundeter Sitzbankhöcker sowie eine Halbschalenverkleidung.



Mehr Informationen zum zum R 18 Customizing Projekt „The Wal“ finden Sie im BMW PressClub.





