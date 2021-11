Hilfswerk: Einladung zur Online-Pressekonferenz, 15. 11. 2021: Pflegeausbildung in Österreich – Verhinderung statt Ermöglichung

Weshalb sich Österreich trotz Krise ein System ohne Plan, Kraft und Mut leistet. Ein Hilfswerk Realitycheck

Wien (OTS) - Die Personalfrage ist und bleibt die Schlüsselfrage der Pflegereform. Ihre Beantwortung bedürfte der vorausschauenden politischen Zusammenarbeit mehrerer Ressorts sowie zwischen Bund und Ländern.

Am 29. Oktober 2021 sandte ein breiter Zusammenschluss von Organisationen, darunter auch das Hilfswerk, einen dramatischen Appell an die politischen Verantwortungsträger in Bund und Ländern. Der Personalnotstand im Pflegebereich sei keine Drohkulisse, sondern treffe längst schon die Beschäftigten in der Akut- und Langzeitpflege, aber auch pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige. Gesperrte Betten in Spitälern und Pflegeheimen, Wartelisten in der Hauskrankenpflege – der Personalmangel zeitigt verheerende Effekte in der Versorgung. Mehr Pflegekräfte braucht das Land! Doch woher sollen sie kommen?

Das Hilfswerk macht einen Realitycheck zu Berufsausbildung und Personalgewinnung in Österreich. Wo steht Österreich in der Pflegeausbildung? Wie ist sie in der Bildungslandschaft positioniert? Welche Motive haben am Pflegeberuf Interessierte? Wieso verlieren wir sie teilweise schon vor dem Einstieg oder auf halber Strecke? Wie ist es um die Durchlässigkeit des Bildungssystems bestellt? Wie können wir die Weiterqualifizierung erleichtern? Wie gut gelingt die Rekrutierung beruflicher Umsteiger/innen bzw. Wiedereinsteiger/innen? Warum muten wir Pflegekräften aus dem Ausland, die in Österreich arbeiten möchten, einen teuren und bürokratischen Hürdenlauf zu?

Der Realitycheck des Hilfswerks nimmt aber auch den politischen Rahmen in den Blick: Kann man den publizierten Personalbedarfszahlen trauen, die derzeit in der politischen Debatte kursieren? Wer ist eigentlich wofür zuständig? Wofür tragen der Bund, wofür die Länder Verantwortung? Ist der definierte Kostendämpfungspfad in der Pflege angesichts der demografischen Entwicklung und der notwendigen Maßnahmen zur Personalgewinnung und Versorgung noch vertretbar? Oder hat der Fiskalrat recht, wenn er meint, dass die Pflegereform noch gar nicht budgetiert ist? Und: Wie kann das System intelligent und ressourcenschonend weiterentwickelt werden?

Zu diesen und weiteren Fragen stehen Ihnen als Gesprächspartner/innen zur Verfügung:

Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich Markus Golla , Studiengangsleiter Gesundheits- & Krankenpflege und Leiter des Instituts für Pflegewissenschaft an der IMC FH Krems

, Studiengangsleiter Gesundheits- & Krankenpflege und Leiter des Instituts für Pflegewissenschaft an der IMC FH Krems Jennifer Vogelweider, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in den mobilen Diensten des Hilfswerks



Online-Pressekonferenz: Montag, 15. November 2021, 09:00 Uhr (Presseclub Concordia)

Teilnahme via Zoom | Meeting-ID: 946 1630 4770 | PW: Hilfswerk

https://zoom.us/j/94616304770?pwd=TVp4S2I0ZzF5a1lCOGx0T0hYTnVPUT09

Wir bitten Sie, beim Eintritt Ihren Vor- und Nachnamen sowie das Medium anzugeben.

Anmeldungen zur Pressekonferenz erbeten unter presse@hilfswerk.at oder office@diejungs.at.



Datum: 15.11.2021, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Online / Presseclub Concordia, Teilnahme via Zoom:

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/hilfswerk.at

