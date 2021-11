NEOS Wien/Döbling: Gedenktafel für Hedy Lamarr

Würdigung zum 107. Geburtstag der Schauspielerin und Erfinderin

Wien (OTS) - Die in der Osterleitengasse geborene Hedwig Eva Maria Kiesler stammte aus einer jüdischen Familie und wurde später als Hedy Lamarr als Schauspielerin und Erfinderin bekannt. Außerdem war sie bekennende Gegnerin des Nationalsozialismus und stellte sich während des Zweiten Weltkriegs auf die Seite der Alliierten. Am 9. November 2021 hätte Hedy Lamarr ihren 107. Geburtstag gefeiert.

„Bis 1933 hat Hedy Lamarr in der Peter-Jordan-Straße in Döbling gewohnt. Daran wollen wir mit einer Gedenktafel vor Ort erinnern. Wir freuen uns, dass der Wunsch nach einer entsprechenden Würdigung im Bezirk bei den anderen Fraktionen auf große Zustimmung gestoßen ist und hoffen, dass die Gedenktafel bald umgesetzt wird“, so Nandita Reisinger-Chowdhury, Klubobfrau der Döblinger NEOS.

Ein von den NEOS dazu eingebrachter Antrag wurde in der Bezirksvertretungssitzung am 23. September einstimmig beschlossen und an den Beirat zur Errichtung von Gedenk- und Erinnerungszeichen weitergeleitet.

