Schwarz zum Klimabonus: Insbesondere kleine Einkommen profitieren

Grüne: Klimabonus jetzt schon zum internationales Vorbild

Wien (OTS) - Die Ökosoziale Steuerreform geht heute in die vierwöchige Begutachtungsphase. „Durch den Klimabonus konnten wir sicherstellen, dass - im Gegensatz zu anderen Steuerreformen - insbesondere auch Menschen mit kleineren Einkommen profitieren. Der Klimabonus, die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge und die Erhöhung des Kindermehrbetrags entlasten vor allem all jene, die so wenig verdienen, dass sie keine oder wenig Steuern zahlen. Die positiven Verteilungseffekte hebt der Fiskalrat in einem aktuellen Bericht besonders hervor. Auch im Budgethearing des Nationalrats letzten Freitag haben Expert*innen den Klimabonus gelobt“, freut sich Jakob Schwarz, Sprecher für Budget und Steuern der Grünen und Mitverhandler der Reform.

„Ab Juli 2022 wird das Klima endlich Teil der Rechnung sein: je klimafreundlicher man sich verhält, desto mehr bleibt vom Klimabonus übrig. Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen profitieren besonders von der Reform, da sie statistisch gesehen weniger CO2-Emissionen verursachen als Wohlhabendere. Damit leiten wir einen grundlegenden Systemwandel ein und setzen ein starkes Zeichen für den Klimaschutz“, erklärt Schwarz.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at