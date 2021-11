Engagiert und traditionsbewusst – Von der Verantwortung der Jagd

St. Pölten (OTS) - In Österreich gibt es rund 130.000 Jägerinnen und Jäger, die das Handwerk Jagd (vorwiegend) ehrenamtlich ausüben. Ziel dieser Arbeit ist ein gesunder und artenreicher Wildbestand unter Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft. Die Jägerinnen und Jäger leisten aufgrund ihrer vielfältigen Aufgaben einen erheblichen Beitrag für Wald und Natur. Sie sorgen für eine nachhaltige Regulierung und Artenpflege der Wildtiere und somit für Biodiversität in unseren Kulturlandschaften. Die österreichischen Jagdgesetze verpflichten Jäger aber auch dazu, das Wild nicht nur zu bejagen, sondern Verantwortung für die gesamte Tier- und Pflanzenwelt zu übernehmen.

Dieses „Erlebnis Österreich“ aus dem Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andi Leitner, Kamera: Franz Cee) gibt in unterschiedlichen Revieren in Niederösterreich einen Einblick, stellt die vielfältigen Aufgabengebiete der Jägerinnen und Jäger dar und lässt die Zuseherinnen und Zuseher an deren Erlebnis in der Natur teilhaben.

Wie unterschiedlich die Aufgaben und Hegemaßnahmen sein können, zeigen ausgewählte Beispiele. Im Osten Niederösterreichs braucht es für das Niederwild Maßnahmen, um den Lebensraum für Hase, Fasan und Rebhuhn zu verbessern. In den alpinen Regionen gibt es Monitoring-Programme für das Birkwild. Auch die Fütterung von Wildtieren in Notzeiten ist eine wesentliche Aufgabe der Jägerschaft, ebenso die Verhinderung von Wildunfällen durch entsprechende Maßnahmen. Und mit Drohne, Hund oder einfach zu Fuß machen sich ab Anfang Mai unzählige Jäger auf die Suche nach Rehkitzen, um sie vor dem Mähtod zu bewahren.

Jagen heißt in erster Linie beobachten und kombinieren. Wer mit offenen Augen durch das Revier pirscht, wird vieles beobachten und seine Schlüsse daraus ziehen können. Die Jagd war in den letzten Jahrzehnten einem starken Wandel unterworfen. Daher kommt der Ausbildung der Jägerinnen und Jäger eine zentrale Bedeutung zu: vom Fährtenlesen, vom Umgang mit der Waffe und der Abgabe eines sicheren Schusses, vom weidgerechten Umgang mit erlegtem Wild bis hin zur Verarbeitung von Wildbret.

Das Wissen über die Jagd und die Zusammenhänge in der Natur wird in der Gesellschaft immer geringer. Die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt, wie engagierte Jägerinnen und Jäger aufklären und im Rahmen von Exkursionen schon den Kindern den Lebensraum Wald vermitteln.

