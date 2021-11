Siebente und achte Etappe der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“ in Salzburg und Wien

Letztes Drittel der Radchallenge – zwei Promi-Teams kämpfen für den guten Zweck am 9. November in Salzburg und 11. November in Wien

Wien (OTS) - Drei Teams stehen noch am Start der ORF-LICHT INS DUNKEL-Radchallenge: In Salzburg und in Wien heißt es am Dienstag (9. November) und am Donnerstag (11. November) für die Promi-Teams Schnelligkeit und Ausdauer beweisen, um die Spitzenwerte der drei erstplatzierten Teams aus Kärnten (840 km), Burgenland (836 km) und Vorarlberg (820 km) zu übertrumpfen und um den Finaleinzug am 23. November zu radeln. Das Team Niederösterreich fährt dann die letzte Etappe der Radchallenge am 16. November.

Sechs Teams – Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Vorarlberg, Kärnten und Tirol – haben insgesamt bereits 4.868,65 Kilometer zugunsten LICHT INS DUNKEL erstrampelt. Jeder Kilometer wird von den jeweiligen Team-Sponsoren in eine Geldspende umgewandelt, die Hilfsprojekten für Menschen in Not in Österreich zugutekommt.

Um an die Spitze der ORF-LICHT INS DUNKEL-Radchallenge zu kommen, trainiert das Team Salzburg, bestehend aus den ehemaligen Spitzensportlern Nicole Hosp (Skirennläuferin) und Gerrit Glomser (Radrennfahrer), den beiden Fallschirmspringern Sophie Grill und Manuel Sulzbacher sowie Buchautor Clemens Trischler bereits Ausdauer und Geschwindigkeit. Die Motivation für den Salzburger Teamkapitän Hannes Reichelt könnte kaum größer sein: „Zum einen will man natürlich sein Bundesland so gut wie möglich vertreten, zum anderen geht es um einen guten Zweck. Von daher hoffe ich auf viele Kilometer und eine gute Teamleistung!“

Das Wiener Team rund um die frühere Eishockeyspielerin Virginia Ernst setzt auf eine gute und energievolle Stimmung: „Ich setze mir als Ziel, dass jeder und jede von uns eine Menge Spaß hat und sein Bestes gibt. Hauptziel wird es sein, so viele Kilometer wie nur möglich zu erreichen. Es werden nur die guten Dinge hervorgehoben, um mein Team zu motivieren!“ Und eine Menge guter Eigenschaften bringt das Wiener Team mit dem YouTuber und Influencer Michael Buchinger, „Studio 2“-Moderator Martin Ferdiny, dem mehrfachen Thaibox-Weltmeister Fadi Merza und den beiden Ruderern Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld auf jeden Fall in die Radchallenge ein.

Die siebente Etappe der „24-Stunden-Radchallenge“ startet in Salzburg am Dienstag, dem 9. November, um 8.10 Uhr im Hervis Store Europark.

Die achte Etappe der „24-Stunden-Radchallenge“ startet in Wien am Donnerstag, dem 11. November, um 8.10 Uhr im Hervis Store Stadlau.

Der Startschuss jeder Etappe wird um 8.10 Uhr in „Guten Morgen Österreich“ in ORF 2 übertragen, ebenso die Zieleinfahrt 24 Stunden später.

Das Publikum wird während des ganzen Tages mit weiteren Live-Einstiegen in einer Sondersendung um 12.45 Uhr, in „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“ und in „Salzburg heute“ bzw. in „Wien heute“ in ORF 2 sowie auf ORF SPORT + über den Kilometerstand und die sportliche Verfassung der Promi-Teams auf dem Laufenden gehalten. Via Live-Stream (im Web auf lichtinsdunkel.ORF.at, unter #24hRadchallenge auf Facebook und in der ORF-TVthek) kann die 24-Stunden-Radchallenge aber auch durchgehend mitverfolgt werden.

„Jede Fahrt ist eine gute Tat“ – Publikum erwünscht

Auch in Salzburg und Wien haben alle Menschen, die Gutes tun wollen, die Möglichkeit, in nächster Nähe zu den Promis und Profis auf einem der Publikumsräder für eine Spende vor Ort mitzuradeln. Wer nicht auf ein Rad steigen möchte, kann gerne auch vorbeikommen und das Promi-Team während der 24 Stunden anfeuern und motivieren und ein Selfie mit den Sportlerinnen und Sportlern machen – und die Aktion mit einer Spende für Menschen mit Behinderung und Familien und Kinder in Not in Österreich unterstützen.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

