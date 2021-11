Sima/Schüchner/Pfeffer/Prokop: Neue Radverbindung im Hauptradverkehrsnetz zwischen 14. und 18. Bezirk ist fertig

Wichtiger Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz – Planungen für 2022 laufen auf Hochtouren

Wien (OTS) - Bequem von Penzing nach Währing: die neue Radverbindung im Radwegenetz über 4 Bezirke ist fertig! Mobilitätsstadträtin Ulli Sima hat sie heute mit den Bezirksvorsteher*innen Michaela Schüchner (Penzing), Franz Prokop (Ottakring) und Ilse Pfeffer (Hernals) getestet. „Ich freue mich über diese tolle Verbindung, sie ermöglicht ein rasches Fortkommen für Radfahrer*innen, zugleich haben wir auch Bereiche entlang der Strecke attraktiver gemacht, begrünt und bepflanzt“, so Sima. Die neue Radverbindung führt nun vom 18. Bezirk, von der bereits bestehenden Radverkehrsanlage Gersthofer Straße und Lidlgasse über Richthausenstraße, Heigerleinstraße, Weinheimergasse, Ottakringer Straße und über Paltaufgasse zur bereits bestehenden Radverkehrsanlage Paltaufgasse und Kendlerstraße in den 14. Bezirk. Die Verbindung ist eines der vielen Projekte, die im heurigen Jahr umgesetzt wurden. Die Planungen für das Jahr 2022 laufen auf Hochtouren.

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Begrünung und neue Bäume

In der Ottakringer Straße von Weinheimergasse bis Paltaufgasse sowie in der Paltaufgasse von Ottakringer Straße bis zur Thaliastraße wurde ein baulicher Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Hiefür wurden die Gehsteige der Paltaufgasse sowie der Ottakringer Straße auf Seite der ungeraden Hausnummern umgebaut. In den Kreuzungsbereichen Ottakringer Straße/Paltaufgasse und Ottakringer Straße Weinheimergasse wurden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Fahrbahnteiler errichtet. Zusätzlich wurde ein Baum in der Paltaufgasse/Thaliastraße gepflanzt.

In der Heigerleinstraße von Alszeile bis Arnethgasse wurde eine fahrradfreundliche Straße realisiert. Neben diversen Fahrbahnanhebungen – zur Reduzierung der Geschwindigkeit – wurden zur Verbesserung der Sichtbeziehungen Gehsteigvorziehungen errichtet. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden zwischen Arzbergergasse und Hernalser Hauptstraße Fahrbahnteiler gebaut und im Kreuzungsbereich mit der Gräffergasse wurde ein Baum gepflanzt.

Zwischen Seeböckgasse und Wilhelminenstraße entstanden Grünflächen mit Sitzgelegenheiten zum konsumfreien Verweilen sowie zwei Trinkhydranten. Auch neue Bäume wurden gepflanzt, alleine 5 im Bereich Heigerleinstrasse/Seeböckgasse.

