Juraczka/Figl ad Lueger-Denkmal: Respektvoller Umgang muss im Vordergrund stehen

Absage an „Cancel Culture“ zu begrüßen – Sachliche Betrachtung gewährleisten – Glaubwürdige Auseinandersetzung muss sichergestellt werden

Wien (OTS) - „Dass man in Zusammenhang mit dem Lueger-Denkmal nun den Weg der künstlerischen Kontextualisierung geht, ist durchaus zu begrüßen. Eine Absage an jede Form der „Cancel Culture“ war für uns von enormer Wichtigkeit, um die erforderliche sachliche Betrachtung zu gewährleisten“, so Landtagspräsident Manfred Juraczka und Bezirksvorsteher Markus Figl angesichts der aktuellen Äußerungen von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Karl Lueger war ein verdienstvoller Bürgermeister Wiens, hat die Stadt über weite Strecken modernisiert und das Fundament für die weitere Entwicklung im 20. Jahrhundert gelegt. Die antisemitische Rhetorik Luegers sei jedenfalls klar abzulehnen und zu verurteilen. „Karl Luegers Persönlichkeit verdient eine differenzierte Betrachtung. Das historische Gedenken, wie es uns im Lueger-Denkmal begegnet, gilt dem verdienstvollen Bürgermeister und den sozialen Fortschritten seiner Zeit und nicht jenem Politiker, der sich dem politischen Antisemitismus bediente“, so Bezirksvorsteher Figl weiter, der darauf verweist, dass er bereits 2016 mit dem damaligen Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny eine Zusatztafel, deren Text von der Kulturkommission Innere Stadt gemeinsam mit Oliver Rathkolb verfasst wurde, am Denkmal enthüllte.

„Im Zuge der künstlerischen Kontextualisierung, die nun vorgenommen werden soll, muss vor allem der respektvolle Umgang im Vordergrund stehen. Was jedenfalls nicht passieren darf, ist eine Entehrung des Denkmals. Die glaubwürdige Auseinandersetzung mit Denkmälern ambivalenter historischer Persönlichkeiten, die auch immer stets im Kontext der jeweiligen Zeit zu betrachten sind, hat ohne parteipolitische Voreingenommenheit zu erfolgen. Das muss seitens des Bürgermeisters und der Kulturstadträtin in jedem Fall sichergestellt werden“, so Juraczka abschließend.

