On set und on air: Proschat Madani und Robert Palfrader are „Walking on Sunshine“

Dreharbeiten zu vierter Staffel der ORF-Komödien-Serie und neue Folgen am ORF-1-Serienmontag

Wien (OTS) - Neu und noch neuer – so präsentiert sich derzeit die ORF-Dramedy „Walking on Sunshine“: Denn während Proschat Madani und Robert Palfrader am heutigen ORF-1-Serienmontag in der aktuellen dritten Staffel in den heimischen Wohnzimmern für beste Unterhaltung sorgen, ist auch am Set wieder jede Menge Action angesagt: Seit Mittwoch, dem 3. November 2021, laufen die Dreharbeiten zur vierten Saison und zehn neuen Folgen auf Hochtouren. Und da muss erst einmal alles neu sortiert werden, denn so viel steht fest: Es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Neben den Publikumslieblingen Proschat Madani und Robert Palfrader erzählen in weiteren Rollen auch diesmal wieder Aaron Karl, Selina Graf, Harald Windisch, Heidelinde Pfaffenbichler, Tanja Raunig, Georg Rauber, Natalie Alison, Maya Unger, Ferdinand Seebacher, Gregor Seberg sowie Nicole Beutler von den Sonnen- und Schattenseiten im Alltag der Wetterredaktion des größten Senders im Lande.

Neu mit dabei: „Klammer“-Darsteller Julian Waldner

Ein Wiedersehen gibt es auch mit Claudius von Stolzmann, und neu im „Walking on Sunshine“-Universum mit dabei ist Newcomer Julian Waldner, der derzeit als Franz Klammer in den Kinos zu sehen ist. In Episodenrollen stehen u. a. Clemens Berndorff, Alexander E. Fennon, Lucy Gartner, Doris Hindinger, Brigitta Kanyaro, Michael Rast und Dany Sigel vor der Kamera. In Cameo-Auftritten sind Rainer Pariasek, Claudia Reiterer und Nadja Bernhard zu sehen. Gedreht werden die ersten vier Folgen voraussichtlich bis Mitte Dezember, weitere sechs entstehen im Frühjahr 2022. Regie bei den zehn neuen Folgen führen erneut Chris Raiber und Holger Barthel nach Drehbüchern von „Walking on Sunshine“-Mastermind Mischa Zickler. Alle Folgen von „Walking on Sunshine“ (Staffeln eins bis drei) sind außerdem auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

Ausblick auf die vierte Staffel

In der vierten Staffel muss alles neu sortiert werden – Otto (Robert Palfrader) ist wieder einmal auf einem Selbstfindungstrip und macht dabei die ganze Wetterredaktion verrückt. Tilia (Proschat Madani) wurde ein sehr interessantes Jobangebot gemacht, womit sie diesmal ihrem Exmann Karl (Harald Windisch) in die Quere kommen könnte. Und während Jana (Tanja Raunig) und Lukas (Aaron Karl) endlich versuchen, ihr verkorkstes Verhältnis zu klären, müssen auch Möttl (Georg Rauber), Madeleine (Maya Unger) und Moritz (Ferdinand Seebacher) ihren Beziehungsstatus untereinander neu definieren. Nur Conny (Selina Graf) bündelt ihre Energien, um sich aus alten Verstrickungen zu lösen. Und dann gibt es da auch noch den undurchsichtigen Ignaz (Gregor Seberg), den Otto immer noch aus dem Weg räumen will.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

