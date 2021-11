(K)ein Bild machen?

Über das Ausstellen von NS-Kunst und -Propaganda

Wien (OTS) - Fürhung und Posiumsdiskussion

Freitag, 12. November um 15:00



Führung durch die Installation

Excavations from the darkest past

mit Michael Hieslmair und Michael Zinganel



Im Anschluss um ca. 16:00 Uhr

Podiumsdiskussion im Museum Nordwestbahnhof



Die Ausstellung „Auf Linie“ im MUSA zur NS-Kunstpolitik und die Freiluft-Installation „Excavations from the darkest Past” als vorerst temporäre Gedenkstätte an die anti-semitische Hassausstellung „Der ewige Jude“ am Nordwestbahnhof sind zwei aktuelle Beispiele, NS-Propaganda und -Kunst auszustellen und kritisch zu reflektieren.

Ausstellungsmacher*innen sind dabei mit der Frage konfrontiert, wie diese Themen sichtbar gemacht werden können, ohne ihre Inhalte zu reproduzieren – eine Frage, die sich angesichts Kontinuität prägender Gestalter und ihrer Bildsprache verkompliziert hat, die für die unterschiedlichsten politische Regime tätig waren: vom Roten Wien über den Ständestaat und den Nationalsozialismus bis zu den antifaschistischen Ausstellungen der jungen zweiten Republik.



mit den Historiker*innen, Kurator*innen und Ausstellungsgestalter*innen Rosemarie Burgstaller, Bernhard Hachleitner, Ingrid Holzschuh, Heidrun-Ulrike Wenzel, Michael Zinganel, Moderation: Susanne Wernsing



Treffpunkt: beim Eingang zu den Excavations

gegenüber der Nordwestbahnstraße 11, 1020 Wien.



Gefördert von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien sowie dem Zukunftsfonds und Nationalfonds der Republik Österreich.



Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung unter: office @ tracingspaces.net

Nähere Informationen: https://tracingspaces.net/excavations/