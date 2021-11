Rahma Austria hat zu mehr Bildungschancen für Flüchtlingskinder im Libanon beigetragen.

Wien (OTS) - Rahma Austria hat 2021 für Flüchtlingskinder im Libanon 2 zusätzliche Schulklassen eingerichtet. In einem Land mit vielen Flüchtlingen wie dem Libanon werden neben anderen Initiativen vor allem Bildungsprojekte unterstützt. Besonders für Kinder und Jugendliche, die unter den Folgen von Flucht und Vertreibung leiden, ist eine gute Ausbildung für ihre psychosoziale, emotionale und kognitive Entwicklung äußerst relevant. Bildungseinrichtungen vermitteln in einem Flüchtlingslager ein Gefühl von Normalität und eine geschützte Umgebung, sie ermöglichen eine Art von Traumabewältigung und geben Hoffnung für die Zukunft.

Da der Bedarf an Schulklassen sehr hoch ist, beschloss Rahma Austria weitere Container einzurichten und die Volksschule im Flüchtlingslager Gonaid/ Al Bekaa, an der Grenze zwischen dem Libanon und Syrien, zu vergrößern. Die Schule besteht jetzt aus vier Containern mit 8 Schulklassen, in denen 220 SchülerInnen unterrichtet werden. Zur Eröffnung der neuen Schulklassen am 17. Oktober 2021 besuchte eine Gruppe Ehrenamtlicher aus Österreich das Camp. Zu Schulbeginn wurden Schultaschen und Schulmaterialien an die Schüler verteilt. Alle Kosten für Unterrichtsmaterialien sowie das Schulgeld sind für ein Jahr durch Spenden abgedeckt.

Unser Dank richtet sich an alle unsere SpenderInnen.



