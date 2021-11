Lotto: 2 Sechser nach Fünffachjackpot zu je 3 Millionen Euro

Spielteilnehmer aus Wien und dem Burgenland jeweils per Quicktipp erfolgreich

Wien (OTS) - Die Kombination 2, 7, 13, 26, 29 und 42 war am Sonntag der Schlüssel zum Erfolg, und für zwei Spielteilnehmer öffnete sich das Tor in die Welt der Lotto Millionäre. Ein Spielteilnehmer aus Wien und einer aus dem Burgenland knackten jeweils per Quicktipp den Fünffachjackpot und gewannen je knapp mehr als 3 Millionen Euro. Der Wiener war dabei mit dem achten von 20 Tipps erfolgreich, beim Burgenländer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, war es der 13. von 13 Tipps.

Vier Spielteilnehmer durften sich über einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit über jeweils mehr als 52.000 Euro freuen. Ein Niederösterreicher und ein Kärntner kreuzten ihre Gewinne jeweils auf einem Normalschein an, ein Wiener vertraute dem Quicktipp, und ein weiterer Wiener kam mit dem System 0/09 zu seinem Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es den dritten Solo-Sechser in Folge. Diesmal war es ein Spielteilnehmer aus dem Waldviertel in Niederösterreich, der im zweiten von drei Tipps auf einem Normalschein jene Kombination ankreuzte, die ihm schließlich rund 473.000 Euro brachte. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und damit geht es am Mittwoch um einen Jackpot. Im Topf werden dann rund 450.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. November 2021

2 Sechser zu je EUR 3.032.402,20 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 52.048,70 198 Fünfer zu je EUR 1.147,00 522 Vierer+ZZ zu je EUR 130,50 8.772 Vierer zu je EUR 43,10 11.639 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 138.183 Dreier zu je EUR 4,90 397.336 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 7 13 26 29 42 Zusatzzahl 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. November 2021

1 Sechser zu EUR 472.993,80 110 Fünfer zu je EUR 1.007,10 4.371 Vierer zu je EUR 22,60 75.306 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 7 15 19 25 38 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. November 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 294.685,91 – 450.000 Euro warten 21 mal EUR 8.800,00 151 mal EUR 880,00 1.555 mal EUR 88,00 14.726 mal EUR 8,00 146.064 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 6 3 1 2 8

