FPÖ – Nepp/Mahdalik zu Heumarkt: Nein zum Tojner-Tower durch Managementplan „UNESCO-Welterbe Wien“

Auch Ergebnisse von Verfahren in Causa Buntes Wohnen bzw. Pannonia abwarten

Wien (OTS) - Morgen wird dem Planungsausschuss des Wiener Gemeinderates der Managementplan für das UNESCO-Welterbe Innere Stadt vorgelegt. Das ohne Einbindung von Opposition und Stadtbildschützern fast ausschließlich im Interesse von Immobilienspekulanten verfasste Machwerk würde unter anderem auch dem stadtbildzerstörenden Millionenprojekt am Heumarkt den Roten Teppich ausrollen. Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert daher gemeinsam mit FPÖ-Planungssprecher, LAbg. Toni Mahdalik, die Neuaufrollung des Projekts „Tojner-Tower“. „Es muss absolut sichergestellt werden, dass ein allfälliges Projekt völlig konform mit dem UNESCO-Welterbe ist. Die SPÖ agiert bei diesem Projekt scheinheilig. Auf der einen Seite lässt sie über Leerstandsabgaben diskutieren, auf der anderen Seite bedient sie die Interessen von Milliardären. Wer weiß, welche Deals da im Hintergrund laufen…“

Der Wiener FPÖ-Obmann erinnert außerdem an die anhaltenden Ermittlungen in der Causa Buntes Wohnen bzw. Pannonia und daran, dass das Heumarkt-Areal unmittelbar diesem äußerst dubios anmutenden Themenkomplex entstammt. „Während sich SPÖ-Doskozil Gefechte mit Michael Tojner liefert, machen die Wiener Genossen dem umstrittenen Milliardär den Hof“, kritisiert Nepp. „Die FPÖ hingegen wird weiter gegen ein überdimensioniertes Heumarkt-Projekt und für den Erhalt des UNESCO-Welterbes kämpfen“, schließen Nepp und Mahdalik und kündigen einen Absetzungsantrag für den skandalösen Managementplan im morgigen Planungsausschuss an. (Schluss)

