„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Erwin Steinhauer und den Alexandri-Drillingen am 9. November in ORF 1

Außerdem: Kabarett mit Lisa Eckhart über „Die Vorteile des Lasters“

Wien (OTS) - Die Meister der Synchronmoderation, Stermann und Grissemann, begrüßen in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“, am Dienstag, dem 9. November 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 mit Eirini-Marina, Anna-Maria und Vasiliki Alexandri gleich drei der erfolgreichsten Synchronschwimmerinnen Österreichs. Außerdem stattet Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer den beiden einen Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio ab. Erhellendes für „DIE.NACHT“ liefert gleich danach um 23.15 Uhr Lisa Eckhart, wenn sie in ihrem aktuellen Kabarettprogramm „Die Vorteile des Lasters“ schildert.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Erwin Steinhauer kann mit seinen 70 Jahren auf eine glanzvolle Karriere zurückblicken. Dennoch macht der Schauspieler und Kabarettist keine Andeutungen, es jetzt ruhiger angehen zu wollen. In Fritz Schindleckers „biografischem Portrait“ des Multitalents hat er Anekdoten aus vielen Jahrzehnten auf der Bühne gesammelt, die allesamt einen tragikomischen Kern haben. Ob der Publikumsliebling einige davon mit ihnen teilt und wer bei Stermann und Grissemann für Tragik und Komik zuständig ist, wird sich im Talk zeigen.

Ausnahmsweise sind in dieser „Willkommen Österreich“-Folge mit „Synchro-Talente“ nicht maschek. gemeint, sondern die erfolgreichen österreichischen Synchronschwimmerinnen, die Alexandri-Drillinge. Ob die drei Schwestern aufgrund ihres synchronen Geburtsdatums immer schon für diesen Sport bestimmt waren und wie das harte Training einer Synchronschwimmerin aussieht, verraten Eirini-Marina, Anna-Maria und Vasiliki Alexandri im Gespräch mit Stermann und Grissemann.

Kabarett: „Lisa Eckhart – Die Vorteile des Lasters“ um 23.15 Uhr

In dieser „ungenierten Sonderausgabe“ öffnet Lisa Eckhart ihr Nähkästchen. Wie aus der Büchse der Pandora strömen daraus alle Laster, aber auch ein Funken Hoffnung. Lisa Eckhart mit neuen Themen und in neuer Lingerie. Das Auge denkt mit.

