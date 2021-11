FH Campus Wien: Digitale Infowoche von 22. bis 26. November

Vertreter*innen aller Studiengänge präsentieren Inhalte und Schwerpunkte ihrer jeweiligen Disziplinen und beantworten Fragen. Erfahrungen von Studierenden runden das Bild ab.

Wien (OTS) - Von 22. bis 26. November 2021 jeweils zwischen 9.00 und 19.00 Uhr finden Online-Infosessions von Studiengängen aus allen sieben Departments statt. Zum Start der digitalen Infowoche am Montag, den 22. November, stehen allgemeine Studienberatungen sowie Infosessions zu Themen wie Start-up Service, Auslandsaufenthalte, Studienbeihilfe, Frauenförderung in technischen Studiengängen, Studieren mit Behinderung, das LGBTIQ*-Netzwerk im Studium und Weiterbildung neben dem Job am Programm. Von Dienstag, 23. November, bis Freitag, 26. November, informieren Studien- und Lehrgangsleiter*innen, Lehrende, Studierende, Absolvent*innen und Mitarbeiter*innen zu den einzelnen Studienangeboten und beantworten Fragen der Teilnehmer*innen.



Das Programm



Gesamtprogramm und Anmeldung

Zur Wahl stehen insgesamt 61 Infosessions. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Alle Infos und Anmeldung auf www.fh-campuswien.ac.at/online-infosessions



Virtueller Rundgang durch die FH Campus Wien

Von zu Hause aus können die Labors und Funktionsräume der FH Campus Wien bequem mittels 360°-Tour erkundet werden: www.fh-campuswien.ac.at/360grad

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom



