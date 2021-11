Zum ORF/MUTTER ERDE-Schwerpunkt: „Philosophisches Forum: Nach uns die Sintflut“ am 9. November um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Nach uns die Sintflut“ diskutieren im Rahmen des ORF-Schwerpunkts „MUTTER ERDE: Klima schützen, Arten schützen – Nachgefragt“ (Details unter presse.ORF.at) am Dienstag, dem 9. November 2021, um 22.35 Uhr in ORF 2 Gäste aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen im „Philosophischen Forum“ die drängenden Fragen unserer Zeit: Hat die Corona-Krise unsere Beziehung zur Natur verändert? Wird uns Alarmismus à la Greta Thunberg weiterbringen? Werden wir Verzicht üben müssen? Haben wir das Recht, im Kampf gegen den Klimawandel aufzugeben? Was sagt unser Naturverständnis über uns als Gesellschaft aus? Müssen wir das Verhältnis zwischen Mensch und Natur ganz neu denken?

Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann und Moderatorin Barbara Stöckl sprechen mit ihren Gästen über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. „Die Begriffe Klima- und Umweltschutz sind ein Missverständnis. Die Menschen wollen ihr Überleben sichern. Es handelt sich also um Menschenschutz. Das könnte auch als egoistischer Akt gesehen werden: praktischer Anthropozentrismus!“, sagt Philosoph Liessmann, der das „Philosophische Forum“ mitinitiierte. Während in Glasgow die UN-Klimakonferenz noch im Gange ist, soll zudem reflektiert werden, welchen gesellschaftlichen Wandel es brauchen wird, um den bevorstehenden Herausforderungen begegnen zu können. Wie kann ein klimafreundliches Wirtschaftssystem aussehen, das nicht in Massenarbeitslosigkeit und Armut für viele endet?

Im „Philosophischen Forum“ im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien zeigen dazu folgende internationale Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus unterschiedlichen Fachbereichen neue Perspektiven auf:

Corine Pelluchon, Philosophin

Philipp Blom, Historiker, Philosoph und Bestsellerautor

Gernot Wagner, Klimaökonom

Katharina Rogenhofer, Biologin und Klimaaktivistin

Kurt Remele, Theologe und Umweltethiker

