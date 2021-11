Die „Soko Kitzbühel“ ist „Auf der Flucht“

Und die „Soko Donau“ erweist einen „Liebesdienst“ – am 9. November in ORF 1

Wien (OTS) - Sie sind zu zweit, und sie sind schnell – mit Bankräubern „Auf der Flucht“ bekommt es die „Soko Kitzbühel“ am Dienstag, dem 9. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einem neuen Fall zu tun. Für die „Soko Donau“ beginnt um 21.05 Uhr im Dacapo-Fall „Liebesdienst“ ein besonders herausfordernder Wettlauf mit der Zeit:

Denn Wohlfahrt (Helmut Bohatsch), der Chef der „Soko Donau“-Spurensicherung, wurde als Geisel genommen.

„Soko Kitzbühel – Auf der Flucht“ (Dienstag, 9. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Lisa-Lena Tritscher, Julia Edtmeier, Alexander Absenger und Jeremy Miliker in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Am helllichten Tag wird ein Geldtransporter vor einer Bank ausgeraubt, keine 24 Stunden später folgt auch noch der Mord an einem der Bankmitarbeiter. Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) befragen dessen Freundin Meli Schwab (Julia Edtmeier) und vermuten, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt ist – doch sie bestreitet alles. Auch ihre beste Freundin Larissa Melcher (Lisa-Lena Tritscher), eine Kellnerin und ehemalige Hausbesetzerin mit einigen Vorstrafen, hält sich bedeckt. Dann wird die Bank ein zweites Mal überfallen, und es steht fest: Die Täter sind zwei Frauen. Beide nehmen diesmal Bankdirektor Heinz Prasser als Geisel und flüchten mit ihrer neuen Beute. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und bald gerät auch Lukas in Gefahr. Denn die beiden Frauen sind gewillt, um jeden Preis ein neues Leben zu beginnen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau – Liebesdienst“ (Dienstag, 9. November, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Rainer Wöss und Sandra Cervik in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Als Wolf (Brigitte Kren) eines Morgens eine Nachricht erhält, dass eines ihrer Teammitglieder als Geisel genommen wurde, will sie es zunächst nicht glauben – doch tatsächlich: Udo Blaschegg (Rainer Wöss) will mit Wohlfahrt (Helmut Bohatsch) seine Frau Nadia (Sandra Cervik) freipressen. Sie ist in Untersuchungshaft, weil sie ihren Liebhaber Werner Ruska getötet haben soll. Udo ist nicht nur von ihrer Unschuld überzeugt, sondern scheint am Rand eines Nervenzusammenbruchs zu stehen – eine gefährliche Situation für Wohlfahrt. Während Beck (Maria Happel) den Familienjeep, das Mordwerkzeug, untersucht, versucht das Team herauszufinden, wo Wohlfahrt gefangen gehalten wird. Ein Wettlauf gegen die Zeit.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

