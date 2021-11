Köstinger zum Infrastrukturreport: Breitbandausbau ist Hebel für regionale Entwicklung

Österreichischer Infrastrukturreport 2022 der Future Business Austria

Wien (OTS) - Die Initiative Future Business Austria hat erneut den Österreichischen Infrastrukturreport 2022 erarbeitet. Telekomministerin Elisabeth Köstinger sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung dafür, dass dem Ausbau der Breitband- und 5G-Infrastruktur eine zukunftsentscheidende Bedeutung für Standort, Wirtschaft und Gesellschaft zukommt: "Der Infrastrukturreport zeigt, dass digitale Infrastruktur der Hebel für regionale Entwicklung ist. In unseren ländlichen Räumen leben 40 Prozent der heimischen Bevölkerung. Der flächendeckende Breitband-Ausbau ist entscheidend, um hohe Lebens- und Arbeitsqualität in ganz Österreich zu ermöglichen. Darum haben wir mit der Breitbandmilliarde das größte Förderungspaket auf den Weg gebracht, das es für den Ausbau digitaler Infrastruktur jemals gab."

Neben dem Standortfaktor, den positiven wirtschaftlichen Effekten und der ökologischen Dimension im Bereich Energiewende sind die Vorteile des Infrastrukturausbaus für Telekom- und Regionenministerin Köstinger vor allem für den ländlichen Raum entscheidend. Nach Modellrechnung des Infrastrukturberichts ist mit einem Produktivitätswachstum auf Bundesland-Ebene mit bis zu 10,5 Mrd. Euro zu rechnen. Für 76 Prozent der Manager ist der Ausbau von 5G Breitband für den ländlichen Raum sehr wichtig. 54 Prozent erwarten einen Stopp der Abwanderung, 45 Prozent mehr Beschäftigung und Arbeitsplätze am Land, 37 Prozent höhere Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Weitere 29 Prozent gehen von einer verstärkten Ansiedelung von Betrieben aus, wenn die digitalen Infrastrukturen am Land bestmöglich ausgebaut sind. "Diese Daten belegen, dass wir mit dem Breitband-Ausbau den richtigen Weg eingeschlagen haben. Es ist aber noch viel zu tun. Mein Ziel ist, die digitale Kluft zwischen städtischen und ländlichen Räumen weiter zu schließen. Jeder Euro, den wir in die digitale Infrastruktur investieren, ist eine Investition in Arbeitsplätze, Lebensqualität und Wohlstand."

