SPÖ-Bayr unterstützt Vorstoß der Initiative „Patente freigeben“

Wien (OTS/SK) - Impfen ist einer der wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Die reichen Industrieländer, in denen 16 Prozent der Weltbevölkerung leben, haben sich 75 Prozent aller 2021 verfügbaren Impfdosen gesichert. „Impfegoismus und kurzsichtige Geschäftsinteressen kosten Menschenleben. Es darf nicht noch mehr wertvolle Zeit für die Pandemiebekämpfung verstreichen“, sagt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung. ****

„Wir müssen uns klar machen: Covax hat versagt. Für eine schnelle, weltweite und gerechte Verteilung der Impfstoffe fehlen dem internationalen Verteilungsmechanismus allein in diesem Jahr eine halbe Milliarde Dosen. Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoffe, Medikamente und medizinische Ausrüstung auf der ganzen Welt bleiben derweilen ungenutzt. Seit mehr als einem Jahr fordern 164 Mitglieder der Welthandelsorganisation die Aussetzung des Patentrechts für Impfungen und Medikamente gegen COVID-19. Der österreichische Bundeskanzler ist ein entschiedener Gegner des sogenannten TRIPS-Waivers. Ich möchte deswegen von der Bundesregierung wissen: Wie viele Corona-Todesopfer und Langzeitgeschädigte sind Sie bereit, weltweit in Kauf zu nehmen? Wann stellen Sie Menschenleben über Profite?“, so Bayr abschließend. (Schluss) ls/lp

