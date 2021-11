Christbaumschmuck-Schau im Bezirksmuseum Hietzing

Von 10.11. bis 2.2.: Eintritt frei, Info: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Über 200 Exponate umfasst die neue Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) mit dem Titel „Christbaumschmuck im Wandel der Zeit“. Die aus vielerlei Materialien (Glas, Papier, Watte, u.a.) liebevoll hergestellten Objekte aus dem 19. und 20. Jahrhundert gehören allesamt dem Museum. Schmuckgegenstände aus der Kriegszeit sind ebenfalls vorhanden. Die Ausstellung beginnt am Mittwoch, 10. November 2021, und läuft bis Mittwoch, 2. Februar 2022. Jeweils am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) sind die hübschen weihnachtlichen Baumdekorationen zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Spenden nimmt das ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Ewald Königstein) gerne entgegen. Erteilung von Auskünften: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden) und E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

Einige „Weihnachtskrippen aus Hietzinger Wohnungen“ runden die Sonder-Ausstellung ab. Ergänzt wird die Schau mit der Broschüre „Weihnachtliches Träumen“ (von Gigi Erler), die im Museum aufliegt. Das Publikum muss die aktuellen Corona-Regeln beachten. Traditionell ist das Bezirksmuseum Hietzing an Feiertagen, an schulfreien Tagen sowie an Samstagen vor den Schulferien geschlossen. Wissenswertes über wechselnde Sonder-Ausstellungen, über die Dauer-Ausstellung zur Bezirksgeschichte und über Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, u.a.) lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

