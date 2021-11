Vitamin Lounge öffnet weiteren Standort im Herzen Salzburgs!

Europas erstes Franchise-System für die Verabreichung von Vitamin-Infusionen feiert Neueröffnung!

Salzburg (OTS) - Vitamin Lounge, Europas erstes Franchise-System für die Verabreichung von Vitamin-Infusionen, feierte am 2. November 2021 die Eröffnung eines weiteren Standortes in Salzburg am Ginzkeyplatz 10. Damit verwirklicht das Unternehmen seinen zweiten Standort in der Mozartstadt und lässt umso mehr Kunden in die fantastische Welt der praktischen Gesundheitsvorsorge eintauchen.

Ein klares Ziel: gesund leben

Die Vitamin Lounge GmbH entwickelt hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Form von Vitamin-Infusionen nach dem Reinsubstanzen-Prinzip “made in Germany”. In Zusammenarbeit mit renommierten Ärzten der Orthomolekularmedizin stellt die Vitamin Lounge Mikronährstoffe in sinnvollen Kombinationen und wissenschaftlich fundierten Dosierungen her und bietet Vitamin-Infusionen an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt sind.

Bereits zweiter Standort in Salzburg

Die Vision des österreichischen Jungunternehmens lautet: Mehr Gesundheit und Wohlbefinden für alle Menschen.

“ Das Vitamin Lounge Konzept hat die Mission, neues Gesundheitsbewusstsein zu schaffen und Menschen Vorsorge auf innovative Weise näherzubringen. Proaktive Maßnahmen für die eigene Gesundheit sollen in einem modernen, entspannten Rahmen ergriffen und zu einem Lifestyle geformt werden. Durch die Eröffnung von Vitamin Lounge Standorten in einem durchdachten Netz soll das innovative Gesundheitskonzept für eine breite Kundschaft zugänglich gemacht werden ”, erklärt Dr. Orang Seyeddain, der mit seiner Augenarzt-Praxis, Augenzentrum Salzburg Süd, ins Franchise-System der Vitamin Lounge GmbH eingestiegen ist.

Großes Interesse bei der Salzburger Bevölkerung

Vitamin Lounge bietet seinen Kunden die Möglichkeit, sich in einem entspannten und luxuriösen Umfeld mit der Welt der Nahrungsergänzungsmittel auseinanderzusetzen. Schon beim Betreten der Vitamin Lounge am Ginzkeyplatz 10 spürt man, was hier im Fokus steht: die Zeit für sich und die eigene Gesundheit.

Vitamin-Infusionen können jetzt gebucht werden! Hier Termin vereinbaren!

Rückfragen & Kontakt:

Vitamin Lounge Salzburg Süd, Dr. Orang Seyeddain, Ginzkeyplatz 10, 5020 Salzburg, Diana Sheihani, diana @ thesocialist.rocks, 06605634449