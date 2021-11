Keine Verschnaufpause für Zusteller: 150 Millionen Pakete waren im 1. Halbjahr zu den Menschen in Österreich unterwegs

RTR Post Monitor für das 2. Quartal 2021 soeben veröffentlicht

Wien (OTS) - „Insgesamt 150 Millionen Pakete wurden in Österreich im ersten Halbjahr 2021 zugestellt. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 sind das um 34 Millionen Pakete oder rund 30 Prozent mehr! Eine enorme Steigerung, die untermauert, dass sich die Menschen in Österreich daran gewöhnt haben, per Click von zu Hause aus Bestellungen zu tätigen“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, aktuelle Zahlen zu Entwicklungen auf dem Postmarkt bekannt.

Plus 50 Prozent bei Paketmengen aus dem Ausland

Rund 38,5 Millionen Pakete wurden im ersten Halbjahr aus der EU und aus dem EU Ausland nach Österreich geschickt, um 12,8 Millionen oder knapp 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „In diesem Segment wird vor allem spannend sein, wie sich die Einfuhrumsatzsteuer, die seit 1. Juli auf Paketsendungen aus Ländern außerhalb der EU eingehoben wird, auf die Entwicklung der Sendungsmengen auswirkt. Eine erste Einschätzung sollten wir in der nächsten Ausgabe des RTR Post Monitors erhalten“, sagt Steinmaurer.

Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum österreichischen Post-Markt. Der aktuelle Bericht ist auf der Website der RTR unter www.rtr.at/post-monitor-q22021 veröffentlicht.

Über die RTR

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs im Rundfunk-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Medien“ (Oliver Stribl) sowie „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

