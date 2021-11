Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

307 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 7. November 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche verstarben vier Fußgänger und zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 5. November 2021, im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich, bei dem ein Pkw-Lenker getötet wurde. Der 56-Jährige kam mit seinem Pkw, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, ins Schleudern und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw über die Leitschiene der Landesstraße B geschleudert und kam in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Der 56-jährige Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße, zwei auf einer Landesstraße B und eine auf einer Autobahn ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen mutmaßliches Fehlverhalten von Fußgängern und in zwei Fällen eine offensichtlich nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei einem Verkehrstoten handelte es sich um einen nicht-österreichischen Staatsangehörigen.

Vom 1. Jänner bis 7. November 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 307 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es ebenfalls 307 und 2019 waren es 365.

