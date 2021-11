Staatssekretär Brunner: Infrastrukturausbau ist Chance für Wirtschaft und Klimaschutz

Schnellere Genehmigungsverfahren in Österreich notwendig – Österreichischer Infrastrukturreport 2022 zeigt, worauf es dabei ankommt

Wien (OTS) - "Um unsere ambitionierten Klimaziele in Österreich zu erreichen, müssen wir jetzt loslegen. Denn ich will nicht von der Energiewende träumen, sondern sie schneller umsetzen", betont Staatssekretär Magnus Brunner beim heutigen 19. Standort- und Infrastruktursymposium Future Business Austria 2021 die Notwendigkeiten des offensiven Infrastrukturausbaus und schnellerer Genehmigungsverfahren. "Damit wir den Hebel Infrastruktur für Energiewende, unseren Wirtschaftsstandort und mehr Arbeitsplätze bestmöglich einsetzen können, müssen Genehmigungsverfahren einfacher, kürzer und effizienter werden."

Derzeit befinden sich in Österreich Milliardeninvestitionen in der Warteschleife. "Das dürfen wir uns mit Blick auf Wirtschaft, Arbeit und Umwelt nicht leisten", so Brunner: "Klimaschutz ist eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Generation! Ein zentrales Ziel ist 100% sauberer Strom in und aus Österreich bis 2030. Das erreichen wir nur mit mehr Photovoltaik, mehr Biomasse, mehr Windanlagen und mehr Wasserkraft, aber auch mit mehr Netzen und Speicher – dafür braucht unser Land rasch die notwendige Infrastruktur. Nur mit Investitionen, Innovation und Zusammenarbeit erreichen wir unsere ambitionierten Klimaziele."

Im Rahmen des Standort- und Infrastruktursymposium wurde der neue Österreichische Infrastrukturreport 2022 präsentiert. Die Vorteile der Energiewende für den gesamten Standort sind aus Sicht der heimischen Manager unbestritten: Sie liegen in höherer Lebensqualität (46 Prozent), Bewusstseinsbildung bei Unternehmen und Kunden (36 Prozent) sowie in Wettbewerbsvorteilen, neuen Technologien und neuen Ausbildungsmöglichkeiten und Berufen (je 34 Prozent).

Eine Modellrechnung für den Österreichischen Infrastrukturreport 2022 dokumentiert, dass das auf 6 Prozent geschätzte Produktivitätswachstum durch Klimaschutzanwendungen auf Basis des BIP 2020 rund 22,74 Mrd. Euro beträgt. "Wenn wir die Energiewende mit der entsprechenden Infrastruktur richtig gestalten, ist sie ein Gewinn für Standort und Umwelt", so Magnus Brunner.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Michael Ulrich, MSc

Pressesprecher des Staatssekretärs

+43 650 6807609

michael.ulrich @ bmk.gv.at

www.bmk.gv.at