Präsentation der Tax Tech Plattform: Die TPA Connect App

Wien (OTS) - Das renommierte Steuerberatungsunternehmen TPA hat am 4. November seine neue Kommunikationsplattform die „TPA Connect App“ präsentiert. Damit setzt TPA einen Tax Tech-Meilenstein für seine Kunden. TPA begegnet ihren Kunden persönlich Face to Face und möchte in Zukunft diese Beratung mit gleicher Qualität und Professionalität digital und individuell ergänzen. Die TPA Connect App verbindet Menschen und Daten. Bessere Steuerung und Optimierung der steuerrelevanten Arbeitsabläufe ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. TPA hat mit seiner neuen Kommunikationsplattform einen enormen Schritt zur zukünftigen Effizienzsteigerung beigetragen.

Nach der Begrüßung durch die TPA PartnerInnen Karin Fuhrmann, Veronika Seitweger und Robert Lovrecki präsentierte Andreas Pichler, Projektleiter und IT Prozessmanager bei TPA, die wichtigsten Features und Vorzüge der TPA Connect App – passend zum Digitalisierungsthema – im Rahmen eines Microsoft Live-Events. Danach hielt Florian Ilgen, promovierter Chemiker und Mentalist, die spannende Key Note Speech zum Thema „Digital Mindset: Wie man mit der richtigen Einstellung vom Digitalen Wandel profitiert!“. Knapp 300 Teilnehmer folgten via MS Teams Stream der Veranstaltung.

Die innovative „TPA Connect App“ macht die Kommunikation zwischen Kunden und Berater noch effizienter, vereinfacht den beiderseitigen Datenaustausch erheblich und stellt damit den nächsten wichtigen Schritt in Richtung persönliche und individuelle Zusammenarbeit zwischen dem Steuerberatungsunternehmen TPA und seinen Kunden dar. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 24/7 Verfügbarkeit und Abrufbarkeit aller Unterlagen, einfachste Übermittlung und die Möglichkeit, gemeinsam und zeitgleich mit den Kunden an wichtigen Dokumenten zu arbeiten. Die Freigabeprozesse sind effizienter und all das unter strengster Einhaltung der Datensicherheit. Die App ist für Kunden des Unternehmens kostenlos.

TPA Partnerin Veronika Seitweger war federführend für TPA Connect verantwortlich: „ TPA Connect bringt große Vorteile für unsere Kunden. Sie profitieren von der enormen Erleichterung in der Handhabung der Daten und von der Reduktion der teilweise sehr aufwändigen Arbeitsschritte. Darüber hinaus können beispielsweise auch Analysen, die für die unternehmerische Planung für Unternehmer interessant sind, bei Verfügbarkeit der relevanten Daten auf Knopfdruck erstellt werden. “ Karin Fuhrmann, Partnerin und Mitglied des TPA Management Teams, ergänzt: „ Wir sehen unsere Aktivitäten im Tax Tech Bereich als zukunftsweisend und versuchen, alle durch die Digitalisierung zur Verfügung stehenden Vorteile für unsere Kunden auszuschöpfen. “

Mehr Informationen zu TPA Connect App finden Sie hier: www.tpa-connect.app

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

