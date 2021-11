Lagermax AED & Night Star Express starten Kooperation

Die Lagermax AED GmbH arbeitet ab dem 01.01.2022 mit dem nordrhein-westfälischen Nachtexpress-Dienstleister Night Star Express zusammen.

Salzburg, 08.11.2021. Die österreichische Lagermax AED GmbH arbeitet ab dem 01. Jänner 2022 mit dem nordrhein-westfälischen Nachtexpress-Dienstleister Night Star Express, Hauptsitz Unna, zusammen. Qualitätsverständnis und Kernkompetenzen stimmen bei beiden Unternehmen überein und versprechen somit eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Europaweiter Service

Durch die Kooperation der Nachtexpress-Anbieter profitieren die Kunden beider Unternehmen von einer qualitativ hochwertigen Nachtexpress-Dienstleistung. Night Star Express bietet seinen Service bereits in den Ländern Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg an. Aber auch der Versand nach Frankreich, Skandinavien und weitere Länder ist nach Absprache, teilweise mit einer Zustellung am nächsten Tag, möglich.

Lagermax AED übernimmt zunächst den österreichweiten Versand. Die hohe Kompetenz von Lagermax AED in Südosteuropa bietet eine weitere Zusammenarbeit in dieser Region an. Schließlich gilt Lagermax AED mit seinen Niederlassungen in vielen Ländern Südosteuropas als Marktführer im Bereich Tag- und Nachtexpress.

Night Star Express-Geschäftsführer Matthias Hohmann über die Kooperation: „Lagermax AED und Night Star Express verfügen über das gleiche Produktportfolio und die gleichen Kernkompetenzen. Beide Unternehmen sind schon seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt tätig. Durch unser Kooperationsmodell sind wir in Deutschland und Österreich flächendeckend vertreten.“

Transparente Zustellung

Managing Director Richard Pöschl erklärt, wie die hohe Qualität garantiert werden kann: „Genau wie Night Star Express bietet Lagermax AED seinen Kunden ein durchgängiges Track & Trace inklusive der Übertragung von GPS-Koordinaten. So sind alle Zustellvorgänge transparent nachvollziehbar. Die Ablage der Sendungen erfolgt dabei in vorab vereinbarte Depots, sodass eine sichere Belieferung kontakt- und quittungslos erfolgen kann. Die Scannung an jeder Position des Transportwegs und der elektronische Abliefernachweis ermöglicht eine lückenlose Sendungsverfolgung.“ Das Unternehmen verfügt über 30 Niederlassungen in Österreich und Osteuropa und versendet im Jahr über eine Million Sendungen.

Matthias Hohmann und Richard Pöschl sind sich einig: „Durch unsere jahrzehntelang aufgebaute Erfahrung und unser europaweit flächendeckendes Netzwerk sind wir in der Lage, unseren Kunden den bestmöglichen Service und die höchste Qualität in der Zustellung in der Nacht zu bieten.“



Fact Box - Lagermax AED

Lagermax AED, eine Tochter der Lagermax Unternehmensgruppe, wurde 1991 gegründet und gilt seit nun mehr als 30 Jahren als verlässlicher Partner für Nachtexpress und After-Sales Lösungen. Das internationale Netzwerk umfasst eigene Niederlassungen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien Serbien, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Tägliche Linien Abfahrten bieten ein zuverlässiges Netzwerk und ermöglichen die flexible Einspeisung von Waren bzw. die zeitgerechte Verteilung und Zustellung in Österreich sowie Ost- und Südosteuropa. Das Produkt Nachtexpress ist die perfekte Lösung für Unternehmen, deren Waren eine sehr kurze Lieferbereitschaft und eine zuverlässige, schnelle Zustellung erfordern.

Über Night Star Express:

Night Star Express ist ein Zusammenschluss von sechs mittelständischen Logistikdienstleistern. Seit Gründung im Jahr 1993 erbringt das Unternehmen Nachtexpress-Dienstleistungen: Kundensendungen werden bis zum späten Nachmittag abgeholt und in der folgenden Nacht bis spätestens acht Uhr, vielfach auch erheblich früher, zugestellt. Die Anlieferung bei den Empfängern findet quittungslos statt. Sie wird elektronisch dokumentiert und ist über eine Trackingseite online abrufbar.

Die Fahrerinnen und Fahrer liefern die Waren nachts an vorher definierte Orte, für die sie vor der ersten Anlieferung einen Schlüssel oder Zugangscode bekommen haben. Das kann der Kofferraum eines Fahrzeugs, eine Lagerhalle oder eine verschließbare Box sein.

Der Nutzen für die Empfänger: die benötigten Waren sind zu Arbeitsbeginn vor Ort. Wartezeiten entfallen und Aufträge können gleich morgens bearbeitet werden.

Fact Box - Lagermax Unternehmensgruppe

Die Lagermax Unternehmensgruppe bietet mit 55 eigenen Standorten in 12 Ländern Europas – Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und der Türkei – ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche. Die Lagermax Gruppe erwirtschaftete 2020 einen Gesamtumsatz von 501 Millionen Euro und beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter.

